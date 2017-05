Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

La grande gagnante de la saison 3 de Secret Story a parcouru un beau chemin. Aujourd’hui maman comblée, elle continue de faire parler d’elle sur la Toile. Il ne se passe pas une seule journée sans qu’Émilie Nef Naf ne gratifie ses abonnés avec des clichés plus sensuels les uns que les autres. Toujours très sexy et décomplexée, la candidate de télé-réalité sait comment séduire sa communauté qui s’étend aujourd’hui à plus de 445 000 abonnés. Après avoir posté une vidéo d’elle en sous-vêtements, la gagnante de Secret Story 3 revient avec un cliché tout aussi sulfureux.

C’est avec un body gris très échancré qui laisse entrevoir ses tatouages et des talons aiguilles, qu’Émilie Nef Naf a fait jaser ses abonnés sur Instagram. La jeune maman, qui s’affiche très régulièrement en petite tenue, a souhaité au travers de ce cliché aux 7000 "j’aime", faire passer un message. En légende de la photo, l'ancienne Habitante de la Maison des Secrets a écrit : « L'humilité, c'est la clef d'or. Dès qu'on prétend la tenir dans sa main, elle s’évanouit… ». Voilà qui est dit. Le succès et la réussite pour Émilie Nef Naf ne sont clairement pas des raisons de prendre la grosse tête, et ça, sa communauté l’a bien compris. Au passage, Émilie a récolté de très nombreux compliments.









L'humilité, c'est la clef d'or. Dès qu'on prétend la tenir dans sa main, elle s'évanouit... 🗝✨ #humilite #bonheur #shooting Une publication partagée par Emilie nefnaf (@emilienefnaf) le 16 Mai 2017 à 10h57 PDT

