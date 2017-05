Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Emilie Nef Naf est une maman épanouie. L’ancienne candidate de Secret Story ne cesse de faire des déclarations d’amour à ses enfants sur les réseaux sociaux. Une façon pour la mère de Maëlla et Menzo de montrer qu'elle les aime plus que tout. C'est d'ailleurs ce qu'elle clame haut et fort à chaque photo postée sur Instagram. A coup d'adorables messages et d'images plus mignonnes les unes que les autres, la gagnante de Secret Story 3 est une vraie mère-poule. Dernièrement, elle a posté un tendre cliché avec son fils Menzo. En légende, elle a inscrit : "Le bonheur c’est de s’en foutre royalement de ce que les autres pensent de vous ... arrêter de calculer vos moindres faits et gestes pour faire croire que vous êtes parfait." Conquis par ce cliché, les internautes ont laissé de nombreux commentaires : "Elle est sublime cette photo ", "Ils sont trop beaux vos enfants", "Magnifique photo," ont-ils écrit.

Emilie Nef Naf n’est pas la seule candidate de Secret Story à poster des photos de ses enfants. Ayem dévoile fréquemment des clichés de son petit Ayvin sur la toile. De son côté, Stéphanie Clerbois n’hésite pas à poster des photos de Lyam, tout comme Aurélie Van Daelen, qui publie régulièrement des images du petit Pharell. Dans quelques jours, Fanny et Alexia Mori donneront naissance à leur premier bébé. A leur tour, elles risquent d’inonder le réseau social !