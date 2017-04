Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Emilie Nef Naf, grande gagnante de Secret Story 3 est prête à accueillir l'été de la meilleure façon qui soit. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme a dévoilé sa toute dernière folie capillaire. Bye bye les cheveux blonds longs et lisses et bonjour les cheveux courts et les frisottis. Avec ses lunettes noires, et vêtue de son petit pull en laine et son sac griffé, la jeune femme a fière allure et a tout d'une vraie parisienne. C'est d'ailleurs ce qu'elle a commenté en légende du cliché. "Le fond du cœur est plus lointain que le bout du monde... #paris #goodmoments #justemy #coucou".

Et cette nouvelle coupe de cheveux a fait l’unanimité auprès des internautes, qui ont été nombreux à commenter la photo de l'ancienne pensionnaire de Secret Story 3. "Magnifique Emilie, très très belle", "magnifique model et sympa la coupe de cheveux", "quelle photo sublime, tu es trop trop belle", ont-ils écrit depuis hier soir. Coiffeuse bien avant de faire une entrée des plus remarquées dans l'émission de télé-réalité qui l'a dévoilée à la France entière, la jeune femme est passée par toutes les cases : cheveux longs, franges, coloration, carré plongeant, dégradé, blonde platine, cheveux gris et même rose... Rien n'est jamais trop beau pour la jolie lilloise, maman de Maëlla et Menzo. Vite, vite, la prochaine folie capillaire !