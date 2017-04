Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

En ce dimanche électoral, Emilie Nef Naf a décidé de prendre un peu de distance et s’évader avec sa fille au pays de Mickey. En effet, l’ancienne gagnante de Secret Story est retombée en enfance et s’est offert un petit séjour à Disneyland Paris. Sur Instagram, la jolie maman a posté une photo sur laquelle elle pose en compagnie de sa petite princesse, Maëlla, issue de sa relation avec le footballeur Jérémy Ménez.



Emilie, qui a retrouvé une très longue chevelure soigneuse, n’a pas échappé aux fameuses et indispensables oreilles de Minnie tandis que la fille a revêtu, elle, sous son manteau, sa plus jolie robe. En légende de son cliché, Emilie Nef Naf cite les mots de Mark Twain, hautement philosophiques : "La vie est courte, transgressez les règles, pardonnez rapidement, embrassez lentement, aimez véritablement, riez sans contrôle et ne regrettez jamais quelque chose qui vous a fait sourire".



La photo postée dimanche a fait beaucoup d’effet aux nombreux fans d’Emilie et ils ne se sont pas privés pour commenter. "Magnifique Émilie", "Magnifique en princesse de Disney", "Super maman", "Sublimes...", "Jolies paroles", "Toujours au top", peut-on ainsi lire. Emilie poste rarement des photos de ses enfants. Récemment, c’est un craquant cliché de Maëlla bébé qu’elle avait mis en ligne et qui avait fait fondre littéralement la Toile.