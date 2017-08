Secret Story 11 : Emilie Nef Naf retrouve sa "pire ennemie" en vacances !

Par Audrey LAVAT | Ecrit pour TF1 |

On les a toutes les deux connu dans Secret Story en 2009. Emilie et Vanessa se sont retrouvées en vacances malgré leur passé de « pire ennemies »…

On se rappelle tous d’elles, et notamment d’Emilie Nef Naf qui a remporté la saison 3 de Secret Story en 2009. Elle avait su charmer le public avec sa personnalité amusante et rayonnante. On se souvient d’ailleurs très bien de sa pétillante vidéo de présentation où elle affirmait être très, très rancunière ! Elle n’oublie rien… (Vidéo ci-dessous) Son secret ? Elle le partageait avec Vanessa : « nous sommes pires ennemies ». Et la cohabitation fut très compliquée entre les jeunes femmes qui devaient faire semblant d’être les meilleures amies du monde !

Depuis, la jeune femme a bien changé ! Suivie par plus de 470 000 abonnés, elle partage très régulièrement des photos de ses deux enfants dont elle est follement amoureuse. L’ancienne compagne de Jérémy Menez suscite grandement l’intérêt à chacune de ses publications. Il y a quelques jours d’ailleurs, Emilie partageait une photo d’elle en vacances avec… Vanessa ! Elle marquait « On provoque pas des entorses cervicales NOUS 🤣😂👀 27 ans plus tard... 🤼‍♀️un ami c'est une personne qui reste dans ta vie malgré la distance, les années, Une nouvelle vie ... @vanessass9 » La hache de pierre semble être belle et bien enterrée !!





Revivez les moments forts d'Emilie dans la maison des secrets