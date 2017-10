Secret Story 11 : EXCLU. Barbara : « Cassandre est une faux-cul, une hypocrite »

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

La semaine dernière, trois nouveaux étudiants ont fait leur entrée dans la Maison des Secrets : Shirley, Benjamin et Cassandre. Trois nouvelles têtes aux tempéraments sensiblement différents. Si la jolie blonde a fait bonne impression auprès des Habitants, pour Barbara, cette dernière a un peu trop pris la confiance au sein du Campus. Mais, c’est après Cassandre que l’acolyte de Laura en a le plus après. En effet, dans le confessionnal, cette dernière n’a pas hésité à la qualifier « de faux-cul et d’hypocrite ». La raison ? « Sur le coup je ne l’aimais pas, on a réussi à discuter, ça allait mieux mais j’ai appris par Kamila qu’elle me critiquait derrière mon dos, donc je ne l’aime pas », a-t-elle déclaré.

« Je n’oublie rien »

Les agissements de Cassandre semblent causer du tort à Barbara. Si la jeune femme n’a pas l’intention de lui faire la tête éternellement, elle n’oublie pas tout ce qu’elle a pu dire à son égard. « Je suis une personne intelligente, comme on vit en communauté, je ne lui ferais pas la gueule, mais je n’oublie pas qu’elle a été hypocrite, donc je vais m’entendre avec elle pour le jeu, mais sûrement pas en amitié », conclut-elle avant de passer à une autre question. Dans la vie comme dans le jeu, le moteur de Barbara est la franchise. Difficile alors d’entrevoir une amitié sincère avec la dernière venue du jeu, surtout quand cette dernière joue sur deux tableaux...