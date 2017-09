EXCLU. Charles éliminé : "Au début, je pensais que Julie était en mission"

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Pensiez-vous sortir ce soir ?

Je n’avais pas de pronostic, je savais que ca allait être serré. Je suis bien entendu un peu déçu du résultat.

Êtes-vous sincère avec Julie ?

Oui, comme je l’ai souvent répété j’ai été sincère avec elle. Je suis simplement quelqu’un de pudique. Et j’aime bien savoir où je mets les pieds.

Allez-vous l’attendre à sa sortie ?

Oui, je vais l’attendre. Elle m’a même donné son bracelet, c’est un bijou important pour elle.

Que pensez-vous de l’intervention de votre ex, Naya ?

Naya a juste été une aventure, je ne la considère pas comme une ex petite-amie. C’est la dernière personne que je m’attendais à voir hier soir. Après, elle a raison sur une chose, je n’aime pas qu’on me colle et oui Julie était un peu trop collante mais c’est parce qu’elle est entière. Je la repoussais car je la mettais à l’épreuve pour savoir si elle était vraiment sincère et c’est le cas. Au début, je pensais qu’elle était en mission.

Vous avez découvert l’existence des couples Kamila/Noré et Benoît/ Charlène. Avez-vous été surpris ?



Beaucoup ! Surtout pour Noré et Kamila mais je suis trop content pour eux. Charlène, je ne l’ai jamais crue quand elle me disait qu’elle était en couple en dehors. Elle se mélangeait tout le temps les pinceaux. Un jour elle me disait que cela faisait 1 an et demi qu’elle était avec lui et le jour d’après que cela faisait 2 ans…

Le secret de Makao ressemble beaucoup au vôtre. Pensiez-vous être à ce point lié à lui ?

Ca ne m’étonne pas du tout, mais je l’aurais plus vu en tant que sportif.



Maintenant que la mission entre Alain et Tanya est bientôt terminée, pensez-vous que Barbara et Alain vont se mettre ensemble ?



C’est possible ! Je ne sais pas ce que pense Alain, mais Barbara serait ravie.

Si vous pouviez recommencer l’aventure, changeriez-vous quelque chose ?

Oui, j’aurais essayé de moins montrer mon côté compétiteur et tactique.

