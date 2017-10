EXCLU : De nouveaux candidats intègrent la Maison des Secrets jeudi !

Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

La vie de la Maison des Secrets risque d’être totalement chamboulée ! Dès jeudi soir, de nouveaux visages vont rejoindre les neuf candidats déjà présents dans l'aventure. Après l’entrée des compétiteurs dans la Maison des Secrets en septembre dernier, le casting est resté ouvert… En effet, il était possible de se présenter afin de pouvoir intégrer l’émission après les autres. Une deuxième chance à saisir pour ceux ayant toujours rêvé d’intégrer Secret Story. Pour avoir l'opportunité d’être sélectionné, il fallait avoir un secret personnel ou mieux encore, avoir un lien avec une personne déjà présente dans la célèbre demeure.

Une chose est sûre : les particpants déjà présents risquent d’être bousculés dans leurs petites habitudes. En entrant dans la maison en différé, ils se retrouvent plus puissants. Ils connaissent déjà les candidats et leurs secrets. Quel sera leur rôle à jouer ? La Voix leur donnera-t-elle une mission ou un pouvoir exceptionnel ? Eux aussi auront la possibilité d’aller en finale et pourquoi pas, remporter la somme promis au vainqueur.

Comment vont réagir Kamila, Noré, Jordan, Charlène, Barbara, Benoît, Laura, Alain et Bryan à l’annonce de cette nouvelle ? Réponse jeudi soir dès 21 heures sur NT1 !

A voir : Laura a-t-elle embrassée Noré, en couple avec Kamila ?