EXCLU. Découvrez la photo de Benjamin, nouvel habitant de la Maison

Ce jeudi, trois nouveaux candidats feront leur entrée dans la Maison des secrets : Cassandre, Shirley et Benjamin. MYTF1 vous propose de découvrir le visage de ce dernier, en exclusivité.

En voilà un qui devrait faire tourner des têtes dans la Maison des secrets. Benjamin fera son entrée dans Secret Story ce jeudi soir aux côtés de deux nouvelles candidates : Cassandre et Shirley. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce beau brun aux yeux clairs devrait faire des ravages dans l’émission.



C’est ce soir, au cours d’un prime exceptionnel que vous découvrirait la personnalité du jeune homme. Sera-t-il stratège, séducteur ? A-t-il un caractère fort ou au contraire s’entendra-t-il bien avec les autres candidats ? Une Habitante succombera-t-elle à son charme ?



Une chose est sûre, ce soir, les cartes seront redistribuées car Benjamin et ses deux nouvelles camarades ont un avantage considérable sur les autres Habitants : ils connaissent déjà leurs secrets et leurs personnalités. La Voix les appelle d’ailleurs les « gardiens des secrets ». Mais ils auront tous les trois un secret personnel qui ne sera pas connu de Cassandre et Shirley.



Hier soir, dans le Debrief, vous avez découvert le portrait de Cassandre, une jeune femme qui dit ressembler au "Kardashian". Ce midi, MYTF1 vous dévoilait, en exclusivité, l’interview de Shirley, une belle blonde qui avoue qu’on la compare souvent à Cameron Diaz. En ce qui concerne son secret, la jeune femme ne se montre pas du tout inquiète."il est super difficile à percer. Je pense que c'est impossible qu'on puisse le découvrir. En tout cas, je ferai tout pour pas qu'on le découvre », a-t-elle ainsi déclaré visiblement très sûre d’elle.



Ce soir, trois nouveaux Habitants feront leur entrée dans la Maison des secrets au cours d'un prime exceptionnel, regardez...





