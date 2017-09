EXCLU - Lydia : "Je commençais à avoir des doutes sur Kamila et Benoît"

Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Pourquoi avez-vous décidé de tenter l’aventure Secret Story ?

A l’origine, j’ai passé le casting avec mon frère, qui voulait vraiment tenter sa chance. Mais j'ai été retenue seule et je n’ai pas hésité en me disant que cela pouvait m’apporter des opportunités. C’était une bonne expérience, bon enfant.

Quels sont les Habitants que vous appréciez le plus ?

Nous étions un groupe très homogène avec de très forts caractères. Mais j’ai quand même mes préférés. Je pense par exemple à Laura. Je me suis reconnue en elle et elle aurait pu être mon pilier dans l’aventure. J’ai beaucoup rigolé avec Noré qui est quelqu’un de très drôle. C’est quelqu’un de bien, ça se voit. Jordan est la première personne que j’ai connu car je suis entrée avec lui. Je me rends compte que sans lui, l’aventure serait vraiment différente. Pour la plupart des Habitants, il est nécessaire à la bonne humeur.

Qui vous semble peu sincère ?

Je ne crois pas que quelqu’un ne le soit pas, mais je pense qu’il y a des personnalités plus joueuses que d’autres comme Laura. Jordan m’a surprise aussi, parce que j’ai vu que malgré sa carapace de personne qui amuse la galerie, il a un côté stratège. Il est clairement venu pour jouer.

Qu’est-ce qui restera votre meilleur souvenir dans l’aventure ?

Nos fous rire et l’euphorie au moment de se déguiser avant de commencer une soirée par exemple.

Votre secret était : « je suis l’espionne des internautes ». Malheureusement, vous avez eu peu de temps pour jouer. Pas trop déçue ?

Si car je n’ai pas eu l’occasion de chercher ma caméra car je suis sortie trop tôt. J’aurais aimé créer ce lien avec le public, et pouvoir les faire rire avec les mission, j’aurais aimé me donner à fond et faire tout ce qui était en mon pouvoir pour ne pas les décevoir.

Aviez-vous des doutes sur les couples formés par Charlène et Benoît d’un côté et Kamila et Noré de l’autre ?

Je n’aurais jamais imaginé que Kamila et Noré étaient ensemble. Franchement ça a été un choc pour moi, mais dans le fond ça se voit que ce sont deux belles personnes. Après je comprends mieux pourquoi Kamila était distante avec moi. Elle pensait que j’étais intéressée par son mec, alors que c’était vraiment une relation amicale. Par contre c’est vrai que je commençais à avoir des doutes sur le fait que Kamila était en mission par rapport à Benoît, qui pour moi ne lui correspondait pas du tout.

Quel rôle a Tanya dans la Maison des Secrets en qualité de doyenne ?

Elle n’est pas du tout maman. Par contre, au vu des discussions que j’ai eues avec elle, j’ai compris qu’elle s’était beaucoup adaptée au groupe en bousculant ses habitudes. Par exemple, elle s’impliquait dans le ménage, elle faisait la vaisselle, alors qu’apparemment dans sa vie elle ne le fait pas dans sa vie. Elle a aussi beaucoup de discussion et elle s’est intégrée très rapidement dans un groupe de jeunes.

Quels sont vos projets pour l’avenir ?

Je misais sur mon entrée dans Secret Story pour avoir de nouvelles opportunités. Je compte poursuivre mon projet d’avant, à savoir animer ma chaîne Youtube et alimenter mes réseaux sociaux. On verra ce que l’avenir me réserve.

