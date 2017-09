EXCLU - Makao : "Je ne suis pas venu pour jouer un rôle"

Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Pourquoi avez-vous décidé de participer à Secret Story ?

Pour moi, c’était un nouveau challenge pour moi. Je le dis souvent, tout ce qui se présente à moi dans la vie comme un défi, je le relève sans problème. Ma vie elle-même est un défi, j’ai traversé 14 pays avant d’arriver en France.

Quel est votre meilleur souvenir dans l’aventure ?

Il s’agit de tous les moments partagés avec l’aventure avec Alain. C’est quelqu’un de très respectueux, qui a des principes et des valeurs. Je pense aussi à Charles je me suis beaucoup retrouvé en lui. Pour moi il a aussi des principes et des valeurs. Pour finir, il y a aussi Laura. Malgré sa grand gueule, elle a aussi de bonnes valeurs.

Et le moins bon ?

Makao s’entend toujours avec tout le monde. Je ne suis pas venu dans l’aventure pour jouer un personnage. J’ai été égal à moi-même.

Quel secret vous a le plus marqué ?

Christophe m’a parlé de deux couples : Noré et Kamila et Benoît et Charlène. Je ne m’en doutais pas, même si parfois j’ai trouvé des choses bizarres. Par exemple quand Kamila a embrassé Benoît et que Noré lui a dit « est-ce que tu assumes », je ne voyais pas de quoi il parlait. Pareil Charlène disait qu’elle avait un copain à l’extérieur, mais elle a fini avec Benoît. Si j’avais pu faire une ou deux semaine de plus, je pense que j’aurais découvert plus de secrets car j’étais sur de bonnes pistes. Je n’avais pas trop de temps pour les découvrir car je sortais d’une mission. On se rapprochait aussi de la date du décès de ma mère donc j’étais un peu plus pensif. Dans la Maison des Secrets certaines émotions enfouies sont ressorties.

Qui selon vous va gagner la saison 11 ?

A mon avis cela va se jouer entre les deux couples, même si Alain est très fort.

Qui pensez-vous revoir à l'extérieur ?

Je pense revoir Alain, Laura, Charles, Julie… Même la grande Tanya va me manquer. Je lui dois tout mon respect. Barbara j’ai un grand travail sur elle, car elle n’a as confiance en elle et moi j’aime bien booster les gens. Avec le temps, peut être qu’on apprendra mieux à se connaître.

Quels sont vos projets pour l’avenir ?

Je vais profiter d’être à l’extérieur pour me réjouir au maximum,mais je n’aime pas anticiper.