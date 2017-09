(EXCLU) Marie : "Laura avait plus sa place que moi"

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Comment as-tu réagi à l'annonce à l'annonce du secret ?

À l'annonce du secret, ça était choquant parce que l'on ne s'attendait pas du tout à ça. On avait dit dès le départ que l'on voulait rentrer à deux, qu'on était un duo et sur le coup ça nous a vraiment surpris. Mais il fallait choisir et je pense que Laura avait plus sa place que moi.



Qu'est-ce qui te fait penser que Laura avait plus sa place que toi ?

À l'extérieur, j'ai un copain, j'ai plus de stabilité de ce côté-là. C'était plus dur de rentrer dans la maison. Elle, elle avait un peu moins d'attache à ce niveau-là. Je sais qu'elle est forte, plus forte que moi et qu'elle s'en sortira mieux.



Comment va-t-elle évoluer selon toi ?

Je pense qu'elle va avoir beaucoup de mal au début parce qu'on est arrivé à deux et l'aventure devait se passer à deux. Mais Laura est très sociable du coup, elle va s'adapter. Une fois qu'elle va trouver un petit groupe ça va très bien aller pour elle et elle va s'en sortir.



Vous avez un projet toutes les deux, tu peux en parler ?

Oui, on a un projet commun de monter un site internet et de vendre tout ce qu'on aime bien, vêtements, chaussures. On veut créer tout ça et créer par la suite nos propres vêtements.



Tu vas la suivre pendant toute l'aventure ?

Oui bien sûr. Je vais la soutenir à fond et j'espère qu'elle va aller jusqu'au bout et ne pas craquer à cause du fait que l'on ne soit pas rentrées à deux. Je pense qu'elle pense que je suis dans une maison à côté et que je vais la rejoindre au bout de quelques jours. Quand elle va se rendre compte que ce n'est pas le cas, ça va lui faire un gros choc. J'espère que ça va aller et qu'elle va arriver à tenir.



Regardez le choix de Marie et Laura :