EXCLU. Marjana, sœur de Kamila : "Avec Benoit, il y aura un bisou tout au plus"

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Kamila et Noré semblent très soudés dans Secret Story. Pensez-vous que leur couple va résister à l’émission ?

Oui, cela ne fait aucun doute ! C’est un couple solide. Cela fait huit ans qu’ils sont ensemble, trois ans qu’ils sont mariés. Kamila est le premier amour de Noré et inversement. Ils vivent quelque chose de très fort. Ils sont imperturbables. Rien ne peut les séparer.

Parlez-nous de leur rencontre...

Entre eux, ça a été le coup de foudre. Ils se sont rencontrés dans des calanques. Kamila portait un bikini rouge, Noré était en short. Ils ne se sont plus jamais quittés. Par la suite, ils se sont aperçus qu’ils avaient des connaissances en commun.

Quelles limites se sont-ils fixées en entrant dans le jeu ?

Entre Kamila et Benoit, il y aura un petit bisou tout au plus. Si Kamila doit embrasser Benoit pour réussir sa mission, elle le fera à la vue de tous. Ca sera un bisou décisif. Dans tous les cas, ça n’ira pas bien loin. Il n’y aura pas de coucherie… Pour Kamila et Noré, ce n’est pas un acte concevable.

Qu’est-ce qui pourrait mettre leur secret en danger ?

Kamila et Noré sont tous les deux jaloux mais je ne pense pas que cela puisse mettre leur secret en péril. J’ai plutôt peur que, par manque, l’un ou l’autre se lasse de cette mission.

On a le sentiment que Noré a besoin de plus de tendresse que Kamila…

Non, je ne pense pas. Ils l’expriment juste différemment. Noré se montre davantage impatient. Kamila fait davantage attention à la mission. Mais j’ai confiance en eux, ils savent se contenir. Et tant qu’ils peuvent se faire des bisous en cachette, tout ira bien. Ils savent être discrets.

Le fait de partager leur secret avec Benoit et Charlène, c’est une force ou une faiblesse ?

Une force. Ils sont bienveillants les uns envers les autres. Benoit et Charlène ont été très présents lorsque Kamila et Noré n’ont pas pu se parler pendant 48 heures. Heureusement qu’ils étaient là. Ca leur a permis de tenir.

Noré a craqué dans la semaine, expliquez-nous pourquoi…

Ils ont tous les deux un fort caractère. Leur force : c’est la communication. Dans la maison, ce n’est pas simple de dialoguer. Ils savent qu’ils doivent faire attention à ne pas éveiller les soupçons. Ils ont peur du lapsus. C’est frustrant…

Selon vous, réussiront-ils à garder leur secret jusqu’à la fin de leur aventure ?

Je l’espère. En tout cas, ils vont tenir encore un moment… Leur chance, c’est qu’ils ne soient pas séparés dans deux maisons différentes. Je pense que ça les aide de se voir au quotidien.

"Kamila a une confiance aveugle en Noré"

Imaginons que la Voix demande à Noré de se rapprocher d’une autre candidate. Quelle serait la réaction de Kamila ?

Ca risque d’être très compliqué à gérer pour elle. Elle le vivra certainement mal. Mais elle comprendra. Elle risque de se douter que c’est une mission. Elle a une confiance aveugle en Noré.

Quelles relations entretenez-vous avec votre sœur ?

On est très proches l’une de l’autre. On est une famille soudée. On a trois ans d’écart (Marjana a 21 ans NDLR). On a un petit frère de 19 ans. On se conseille mutuellement. Son avis est hyper important et inversement.

Comment vos parents ont-ils réagi lorsqu’ils ont appris que Kamila allait faire Secret Story ?

Ils l’ont mis en garde. Ils savent très bien que ce n’est pas évident pour un couple de participer à une émission de télé. Mais ils ont très vite été rassurés. Ils savent que Kamila n’est pas seule. Ils ont une grande confiance en le couple qu’elle forme avec Noré.

Vous dit-on souvent que vous ressemblez à votre sœur ?

Oui et ça me fait très plaisir. Ca ne m’a pas surpris lorsque j’ai vu lors du deuxième prime que les Habitants de la maison avaient compris que j’étais sa sœur. On se ressemble physiquement, mais on a aussi la même voix.

