Exclu. Samir, ami de Barbara : " Elle n’est pas exhib mais elle n’est pas pudique non plus"

Barbara est-elle fidèle à elle-même à l’intérieur de la Maison des secrets ?

L’image qu’elle renvoie ne correspond pas forcément à celle qu’elle est à l’extérieur de la maison. Ce qu’il faut savoir c’est que Barbara a beaucoup d’amis homosexuels. Elle a un petit côté garçon manqué. Elle est très tactile avec les garçons mais il n’y a pas d’ambiguité et il n’y a pas d’arrières pensées. Non, elle ne mange pas à tous les râteliers. Non, Barbara n’est pas une chaudière !

Barbara se comporterait-elle de la même façon avec Benoit si elle savait qu’il était en couple ?

Bien sûr que non ! C’est une fille droite et honnête. Ca a a été la première à consoler Charlène quand elle n’allait pas bien. Les filles ne sont pas toujours très cool avec elle. Charlène devrait plutôt en vouloir à Benoit de se comporter de cette façon. J’ai envie de lui dire : "gueule après ton mec mais pas après Barbara".

Comment va-t-elle réagir lorsqu’elle va apprendre leur secret ?

Elle va être choquée. Une chose est sûre, elle ne cherchera pas à agacer Charlène. Elle restera pote avec Benoit mais elle risque de s’en éloigner pour ne pas blesser Charlène. Ce n’est pas une attitude qu’elle cautionne.

Dans la vie est-elle plus proche des filles ou des garçons ?

Des garçons. Les filles peuvent être garces entre elles ! Dès qu’une fille est jolie, il y a de la concurrence. Les garçons l’apprécient plus facilement car elle est naturelle et simple.

Dans la maison, on la voit tout de même se rapprocher de tous les garçons les uns après les autres…

Elle est très câline. Avec les garçons, elle a une approche affectueuse plus que sentimentale.

Aurait-elle pu se mettre en couple dans la maison ?

Alain aurait éventuellement pu être son style de garçon. Benoit, c’est un lâche. Jordan, un garçon immature. Elle aime les gens simples, souriants et de bonne humeur.

Comprenez-vous son rapport avec Jordan ?

Oui. Ce n’est pas son style de garçon. Après, à aucun moment elle n’a voulu lui faire du mal. Leur jeu de se nominer, c’est de bonne guerre… Je ne pense pas qu’il ait voulu lui faire du mal lui aussi. Après, je n’ai pas trouvé ça très classe qu’il ne la soutienne pas quand elle était nominée…

Comment se comporte-t-elle en amour ?

Quand elle aime, elle donne sans compter. C’est une fille hyper généreuse en amour. En revanche, elle a du mal à faire confiance. Elle a souffert par le passé mais il lui est aussi arrivé de faire souffrir en quittant une personne. Ce qu’il faut savoir c’est qu’elle a été blessée dans sa vie personnelle, c’est ce qui fait ce qu’elle est aujourd’hui.

"Barbara cherche un homme, un vrai"

Que recherche-t-elle en amour ?

Elle aime se fixer. Elle rêve d’avoir une famille.

A quoi ressemblent ses ex ?

Elle n’a pas de type physique. Elle s’attache à un sourire, au fait qu’un homme prenne soin de lui. Elle cherche un homme, un vrai. Un garçon qui représente la virilité. Elle aime la force et la simplicité. Ce qui est dingue avec Barbara, c’est que peu importe ce que l’on fait avec elle – un dîner ou un voyage au bout du monde – elle vit les moments avec la même intensité.

Certains prétendent qu’elle ne pleure pas vraiment quand elle est émue. Qu’en pensez-vous ?

Non. C’est une fille sensible. Si vous regardez bien, elle s’essuie les yeux avant que les larmes ne coulent. Elle a ce même réflexe à l’extérieur. Elle ne veut pas qu’on la voit pleurer.

Comprenez-vous que les trois nouveaux ne l’apprécient guère ?

Ils sont là pour le buzz. Mais il y a moyen qu’ils deviennent proches.

Laura, c’est un peu son alliée dans la maison ?

Oui. Au départ, c’était un peu crêpage de chignon. Mais Laura est franche, joueuse. C’est ce qui fait que leur duo fonctionne aussi bien.

Barbara a-t-elle un côté exhibitionniste ?

Non. A ce que je sache, dans la vie, on prend une douche en étant nu. Elle n’est pas exhib mais elle n’est pas pudique non plus. Elle s’est déjà changée devant moi. Elle n’a aucune gêne à se mettre toute nue. Mais ce n’est pas parce qu’elle est mignonne que c’est une aguicheuse !

Avez-vous peur qu’elle sorte jeudi soir ?

Non ! Bryan mérite de sortir.

