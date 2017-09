EXCLU Secret Story 11 – Aurélie Van Daelen : « J’adorerais avoir un autre enfant... »

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Que penses-tu de cette saison 11 de Secret Story ?

J’ai suivi le premier prime, mais comme je suis actuellement à l’Île Maurice pour les vacances, je ne suis pas quotidiennement. J’ai trouvé le démarrage hyper sympa. Ce qui me touche un peu plus ce sont les deux couples qui doivent switcher. Ça me rappelle énormément ma saison.

Y’a-t-il un secret qui te surprend ?

Il y a forcément le secret des couples, parce que j’ai partagé un secret similaire il y a plusieurs années dans ma saison. Après, il y a un secret que je trouve pas mal : « J’ai sauvé une famille de la noyade ». C’est un gros secret et j’ai hâte de savoir à qui il appartient.

Tu es maintenant blogueuse. Peux-tu nous raconter ce qui t’a motivé à t'orienter sur cette voie ?

Je recevais plein de questions de la part de ma communauté qui me suivait et j’avais besoin d’avoir un endroit où je pouvais interagir avec eux en plus d’une petite photo sur Instagram avec une légende. Donc, j’avais commencé à mettre en place le blog et quand j’ai vu qu’il fonctionnait et qu’il cartonnait, j’ai arrêté mon métier de chroniqueuse et j’ai décidé de me consacrer pleinement à ma nouvelle activité, le blogging.

Dirais-tu que c’est une passion ?

On peut dire que c’est une passion. Je trouve ça génial de découvrir des endroits géniaux et pouvoir en parler, dire ce qu’on en pense. Moi qui suis fan de beauté, cosmétiques, voyages, j’ai la chance de pouvoir visiter des hôtels fabuleux et dire ce que j’en pense sur mon blog avec un vrai avis de maman. Mon blog est accès sur la femme et les jeunes mamans, donc c’est génial de pouvoir partager tout cela.

Dirais-tu que la maternité t’a transformé ?

Complètement. Devenir maman, ça m’a complètement changé. Aujourd’hui, il n’y a plus un matin où je me réveille sans peur. Quand tu deviens maman, tu as peur de tout. Tu as peur qu’il arrive quelque chose à ton enfant, mais aussi à toi-même. Tu veux tirer le meilleur de toi-même pour être la meilleure maman possible. Jamais je n’ai cru que je pouvais aimer autant que j’aime mon fils. Devenir maman est la plus belle chose au monde.

Aimerais-tu que la famille s’agrandisse ?

Oui, bien sûr. Il faut savoir que nous sommes une petite famille recomposée de trois garçons. Donc j’aimerais bien avoir une petite fille. Le problème, c’est qu’on n’est jamais sûrs de ça. Trois garçons à la maison, ça fait déjà beaucoup pour l’instant. Donc on ne sait pas trop (rires).

Que retiens-tu de ton passage dans Secret Story ?

Je retiens que c’était une aventure unique. J’ai énormément appris sur l’être humain mais aussi sur moi. Je ne savais pas que je pouvais partir aussi vite au quart de tour et que j’avais une aussi grande bouche, si je puis dire. Après je dis toujours ce que je pense mais maintenant, j’essaye de prendre des gants. En revoyant mon passage, je me dis : ‘mon Dieu Aurélie comment tu as pu t’afficher comme ça devant la France entière’ (rires). Pour moi, cela est dû à l’enfermement. On est enfermés dans une Maison et on ne pense qu’à une seule chose : valider sa cagnotte et arriver en finale. Du coup, les caractères et les réactions sont décuplés. Avec Marie, j’étais obligée de la consoler pendant des jours et des jours, et ces situations te forcent à faire des choses que tu ne ferais pas dans la vie de tous les jours.

Avec qui as-tu gardé contact ?

J’étais très proche de Sabrina dans l’aventure. Je m’entendais vachement bien avec elle et c’est la seule amie que j’ai gardée depuis Secret Story.

Tu as récemment découvert que tu avais un lien de parenté avec Geof, ton ex petit-ami dans Secret Story… Ça a du te faire bizarre ?

J’ai découvert que mon ex beau-père fréquentait la mère de Geof et ça m’a fait bizarre effectivement (rires). Comment dire… Je pense qu’il y a toujours une sorte de jalousie mal placée de sa part… Quand je l’ai croisé, il a fait comme si de rien était et quelques jours plus tard, j'ai entendu qu'il avait mal parlé de moi. Je sais qu’il ne voulait absolument pas que les gens sachent qu'on avait le même beau-père. C’était ma vengeance personnelle. Mais de son côté, il n’a jamais réagi.

Quels sont tes futurs projets ?

J’en ai énormément. Il y a beaucoup de collaborations qui sont en cours avec des marques et des choses plus personnelles vis-à-vis des mamans et des bébés. Pour l’instant, je ne souhaite pas en parler pour éviter que ça me porte malheur (rires). Mais en tous cas, mes projets tournent autour du blogging, des mamans, de la beauté et de la mode.

