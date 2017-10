(EXCLU) Secret Story 11 - Bryan : "Sans Cassandre, je serais encore dans la Maison"

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Comment vous sentez-vous après cette soirée riche en émotions ?

Super bien. J’étais préparé mentalement. La seule chose qui m’embête c’est de quitter Kamila, Noré et Jordan. J’ai pris vraiment du plaisir dans mon aventure donc c’est le principal.



Avez-vous imaginé que le plateau pourrait être de nouveau vide lors de votre arrivée ?



(Rires.) Non, je suis dit qu’ils n’allaient pas me faire le coup une deuxième fois ! Je savais que c’était pour de vrai si je sortais ce soir. Avant le prime, je m’étais dit ‘Si je sors c’est comme ça, si je reste c’est bien’. Je suis content de retrouver mes amis et ma famille. Cette aventure, c’est que du positif pour moi.



Vous étiez assez ému face à Christophe Beaugrand… Vous vous attendiez à quitter le jeu ?

Toute la journée, je me disais que j’allais sortir. J’ai eu des propos qui ont pu déranger certaines personnes, la façon dont je me comporte n’a peut-être pas plu à tout le monde… Mais j’étais surtout ému parce que je quittais Jordan [le résultat des votes s’est joué entre Bryan et Jordan dans le sas, ndlr.]. Si j’étais éliminé, je perdais un ami et si je rentrais dans la Maison, je perdais un ami aussi.



Pensez-vous que Jordan pourrait remporter Secret Story 11 ?

Ce n’est malheureusement pas moi qui décide mais j’aimerais vraiment qu’il gagne le jeu. J’ai accroché avec lui dès mon entrée dans la Maison. C’est vraiment une bonne personne, de A à Z. Il le mérite et je ne suis pas le seul à le dire.



Pendant le prime, vous avez voté contre le retour de Charlène dans la Maison. Pourquoi ce choix ?

Ce n’était pas contre elle, c’était purement stratégique. Quand ça fait sept semaines qu’on est tous ensemble, il faut penser à soi et plus aux autres. On ne peut pas rester dans un monde de Bisounours !



Vous avez révélé de lourds indices sur votre secret, ce qui a causé votre nomination. En voulez-vous à Cassandre de vous avoir poussé à bout ?

Je ne regrette jamais rien dans la vie parce que j’estime qu’une fois que les choses ont été faites, ça ne sert à rien de vouloir revenir en arrière. En revanche, j’en veux un peu à Cassandre parce que tout est parti d’une mauvaise blague. C’est moi qui ai révélé des indices sur mon secret mais si elle ne m’avait pas piqué, je serais encore dans la Maison.



Comment ont réagi les Habitants lorsqu’ils ont appris votre secret ?

Ils n’étaient pas forcément étonnés. Ils avaient cernés le personnage : ils savaient que j’avais la belle vie et que je kiffais ma life ! Et c’est aussi pour ça que j’ai été sanctionné. Si les Habitants n’étaient pas étonnés, c’est que j’en avais trop dit.



En étant le candidat flou, vous avez été au cœur de la plus grande supercherie de Secret Story. Comment l’avez-vous vécu ?

Sur le moment, je me suis dit que c’était chaud pour moi ! J’étais flouté, on n’entendait pas ma voix… Même si ça faisait le buzz, j’étais vraiment embêté. Moi, je voulais passer à la télé et pour de vrai. Je me suis dit tout de suite que j’allais quitter le jeu. Quand j’ai découvert que c’était une blague, je l’ai super bien pris parce qu’il faut avouer que c’est marrant ! Avec le recul, je le prends hyper bien et je pense que ça m’a mis en valeur. J’ai hâte de voir les vidéos en replay pour rigoler !



Quel a été le meilleur moment de cette aventure ?

Ohlala… C’est dur d’en choisir un seul ! Je me rappellerai toute ma vie des moments passés avec Noré, Kamila et Jordan. Les petits instants du quotidien, les discussions, les fou-rires… Ce sont des moments vrais. Et c’est dans ces moments-là que tu te dis ‘Je suis avec les bonnes personnes, je suis bien entouré’. Ces trois personnes, je le dit haut et fort : je les aime. Ce sont des vrais amis que je reverrai à l’extérieur.



En étant proche de Kamila et Noré, vous ne vous êtes jamais douté qu’ils étaient en couple avant que leur secret ne soit révélé ?

Mais pas du tout ! Ils jouaient trop bien leur jeu. Quand j’y pense maintenant, ils étaient cramés sur plein de trucs mais pour moi c’était impossible ! Même quand ils se sont embrassés pour la première fois [lors de la révélation de leur secret, ndlr.] je n’y croyais pas !



Avez-vous découvert les autres secrets ?

J’ai découvert celui de Jordan. Comme je l’ai toujours dit, c’est une bonne personne, il a fait des beaux gestes dans sa vie et son secret le prouve bien. Et le deuxième secret qui m’a choqué c’est celui de Benoît et Charlène… J’ai halluciné ! (Rires.)



Pensez-vous retourner tout de suite aux États-Unis ou rester en France ?

Je pense que je vais rester quelques semaines en France pour voir mes amis et ma mère (qui habite en France). Ensuite je vais reprendre mes études aux États-Unis, avoir des diplômes et bosser comme tout le monde !



Revivez l'élimination de Bryan face à Jordan :





