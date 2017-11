EXCLU – Secret Story 11 : Marie joue de sa ressemblance avec Vitaa pour brouiller les pistes !

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Marie ne perd pas de temps ! Dès son arrivée dans la Maison des Secrets, elle annonçait la couleur en attribuant des pastilles rouges aux Habitants qu’elle aimerait affronter dans le SAS jeudi prochain lors du prime. En réalité, tout cela est faut puisqu’elle devra choisir Laura, sa meilleure amie qu’elle a enfin retrouvée. Pour crédibiliser la supercherie, les deux jeunes femmes sont en mission toute la semaine. Elles doivent simuler des tensions et elles n’ont pas perdu de temps en offrant un clash mythique aux Habitants!

Mais à trop vouloir jouer avec le feu, Laura pourrait bien se brûler. En effet, sa relation avec Alain bat de l’aile et Marie se sent coupable de la rupture des deux amoureux. En exclusivité pour MYTF1, Marie s’est confiée sur le couple. "J’espère réellement qu’ils vont se remettre ensemble et se laisser une autre chance. (…) Le problème, c’est qu’ils ont deux caractères différents et ils ne se comprennent pas forcément", déclare-t-elle en précisant que sa BFF a un penchant pour les hommes "spontanés, avec du caractère et qui ne se laissent pas faire". Selon elle, Alain est peut-être un peu trop "posé" pour Laura mais elle assure que les deux étudiants ont de réels sentiments l’un pour l’autre.

L’intégration dans le Campus des Secrets n’est pas évidente pour Marie, puisqu’elle s’est tout de suite mis certains de ses colocataires à dos. Et elle continue à en titiller certains pour le bien de sa mission. "Je ne suis pas jalouse de Barbara. C’est une stratégie qu’on met en place avec Laura", explique-t-elle au Confessionnal en ajoutant que Shirley commence à tomber dans le panneau. Marie brouille également les pistes avec sa ressemblance avec Vitaa. Si les Habitants pensent que son secret est relié à la chanteuse, ils s’écarteront de son lien avec Laura. Pas bête !

