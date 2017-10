EXCLU – Secret Story 11 : qui sont les nouveaux habitants qui vont faire leur entrée pendant le prime ?

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

C’est une première dans l’histoire de Secret Story ! Pendant le prime de jeudi 12 octobre prochain, trois nouveaux habitants vont faire leur entrée dans le Campus des Secrets. Une entrée qui risque bien d'être fracassante à l’occasion d’un prime exceptionnel présenté par Christophe Beaugrand. Mais qui sont-ils ? On vous donne quelques indices.

Le casting de Secret Story 11 est resté ouvert et trois petits chanceux ont été sélectionnés pour intégrer l’aventure. Cassandre, Shirley et Benjamin vont ainsi rejoindre les neuf candidats déjà présents dans le jeu. Retenez bien ces prénoms parce qu’ils risquent de secouer la Maison des Secrets ! Et pour cause, ces nouveaux visages connaissent tout de leurs futurs camarades. Secrets, manigances, alliances, stratégies… Ils ont suivi de près les Quotidiennes de l’émission et partent donc avec une sacrée longueur d’avance par rapport aux autres. Reste à savoir quelle sera leur mission en rentrant dans le jeu et si celle-ci va chambouler le cours du jeu.

Comment vont réagir Kamila, Noré, Jordan, Charlène, Barbara, Benoît, Laura, Alain et Bryan en sachant qu’ils ne sont plus les seuls candidats ? Quel sera le rôle de Cassandre, Shirley et Benjamin ? Quoi qu’il en soit, ils auront les mêmes chances que les autres pour accéder à la finale et remporter Secret Story 11. En effet, ils ne seront pas envoyés dans une pièce secrète mais intégreront directement la Maison. Ils ont tous soit un secret personnel soit un lien avec l’un des participants. Et dans ce deuxième cas, leur arrivée promet d’être mémorable ! Pour en savoir davantage, rendez-vous jeudi 12 octobre dès 21 heures sur NT1.

Bryan a lui aussi fait son entrée dans la Maison après une semaine passée dans la Tour de Contrôle, regardez :