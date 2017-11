EXCLU – Secret Story 11 : Shirley révèle que certains Habitants ont trouvé l’intitulé exact de son secret

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Shirley va-t-elle bientôt se faire buzzer ? Elle en a bien peur. La jolie blonde s'est rendue au Confessionnal pour répondre à nos questions et faire le bilan de cette nouvelle semaine d’aventure. "J’ai l’impression d’avoir fait ma place", déclare-t-elle en début d’interview en affirmant être "fière" d’être la seule rescapée parmi les Nouveaux Habitants. En effet, Cassandre et Benjamin n’avaient pas réellement réussi à s’intégrer dans la Maison et ont tous les deux été éliminés lors des deux derniers primes.

"Ce qui m’a protégé peut-être c’est que j’ai été un peu plus naturelle. Je suis rentrée et je n’ai pensé à faire aucune stratégie. J’ai été complètement moi-même", confie Shirley bien consciente que le fait de n’appartenir à aucun clan (parmi la chambre du haut et la chambre du bas) l’a certainement aidé à gagner la confiance des étudiants. Et ce d’autant plus que ses rapports avec Barbara, dont elle avait une mauvaise image depuis l’extérieur, se sont améliorés notamment grâce à leur mission commune. "J’ai changé d’avis sur Barbara. C’est une fille plutôt cool avec laquelle je peux vraiment bien rigoler", confesse Shirley avant d’ajouter que selon elle Jordan "a plus que des sentiments amicaux pour Barbara".

De son côté, la jeune femme a créé de vrais liens d’amitié avec Charlène et Benoît et compte bien protéger leur secret jusqu’au bout en sa qualité de Gardienne des Secrets. En revanche, pour ce qui est de son secret personnel, ça se complique. "Mon secret, je le sens en danger depuis le début ! (…) On m’a même sorti mon secret plusieurs fois !", révèle-t-elle. La candidate pourrait donc bien se faire buzzer rapidement…

