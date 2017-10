(EXCLU) Secret Story 11 - Tanya : "mon âge ne reflète pas du tout qui je suis dans ma tête"

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Comment allez-vous après cette soirée ?

Je vais très bien, je sors d'une aventure tout à fait surréaliste. Je pense que j'ai fait un beau parcours et puis j'ai été ravie de me retrouver sur le plateau du prime. Pour moi, je pense que l'aventure continue, mais d'une autre manière.



Vous attendiez-vous à sortir ce soir ?

Non, vraiment pas. Je pensais que ce serait Laura qui sortirait, donc évidemment, je suis un peu déçue que le public ait préféré Laura, mais après tout, c'est de la téléréalité et elle a plus le profil que moi. Ce n'est pas très étonnant. Je n'ai pas aucune amertume. Vous savez moi, je suis une femme de challenge, une battante et maintenant, je pense à l'avenir et à ce que je vais faire grâce à cette aventure.



Justement, quels sont vos projets désormais ?

Je suis un mannequin relativement connue donc je pense que ça va booster mon image et j'espère décrocher de très belles campagnes grâce à ça. Je suis aussi productrice d'un projet musical, je chante et j'ai produit un clip. J'espère pouvoir signer sur un label et me produire sur scène. C'est la raison pour laquelle j'ai fait Secret Story, pour me promouvoir.



Quel a été le meilleur moment de cette aventure ?

Il y a eu beaucoup de bons moments. Je me suis dépassée dans le sens où je n'étais pas certaine de pouvoir vivre en communauté parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Je n'étais pas certaine de pouvoir m'accommoder des douches et des toilettes en commun parce que je suis une femme très raffinée qui passe beaucoup de temps dans sa salle de bain. Par contre, je savais que j'avais des facultés d'adaptation dans certaines circonstances et je les ai fait jouer à merveille. Finalement, je n'ai pas du tout souffert de tout ça, je me suis très bien adaptée tout en ne perdant jamais les raisons pour lesquelles j'étais dans l'aventure. Mon principal challenge c'est de devenir chanteuse et cela ne m'a pas quitté un seul instant.



À quel moment précis ces facultés d'adaptation se sont révélées utiles ?

Le premier soir, lorsque je me suis couchée au milieu de tout le monde, je me suis dit que je n'y arriverais jamais. Mais comme je suis vraiment très combative et que je sais très exactement ce que je veux dans la vie, dès le lendemain matin j'ai réussi à m'intégrer. Je me suis levée la première, je suis allée prendre ma douche et j'ai trouvé mes marques dans ce Campus au milieu de tout le monde.

Même avec des personnes plus jeunes que vous ?

Les personnes plus jeunes que moi, ce n'était pas vraiment un problème parce que dans la vie, je ne fréquente que des gens plus jeunes que moi. Et si l'émission avait réuni que des personnes de mon âge, j'aurais refusé, cela aurait été trop déprimant pour moi ! Je n'en fréquente pas du tout. Et puis comme vous le savez, je suis intemporelle ! C'est assez surréaliste, car mon âge ne reflète pas du tout qui je suis dans ma tête !



Avec qui vous entendiez vous le mieux dans la Maison des Secrets ?

J'appréciais beaucoup Kamila. Et j'ai appris ce soir que Noré était son mari. Noré a toujours été quelqu'un de très chevaleresque, très respectueux. Je m'entendais très bien aussi avec Benoit qui est un garçon très élégant, très bien élevé. J'ai appris que Charlène était sa femme, c'est aussi une fille charmante. Ce sont les quatre avec qui je m'entendais le mieux.



Est-ce que vous le suspectiez qu'ils formaient deux couples ?

Non, pas du tout. Je pensais qu'il y avait des couples, mais je pensais plutôt que Noré était en couple avec Lydia qui est partie dès la première semaine. Mais ce soir, quand j'ai vu Noré et Kamila révéler leur amour, j'ai trouvé que c'était un beau couple. Ils irradiaient d'amour et aujourd'hui c'est quelque chose de très rare. J'étais heureuse d'offrir ma cagnotte à Kamila, je suis contente car elle n'avait plus d'argent dans la sienne. Elle pourra continuer à jouer et à buzzer.

"je suis une femme loyale, mais quand on me déçoit, ça ne pardonne pas"



En revanche, le courant n'est pas du tout passé avec Barbara...

Je ne m'entendais pas du tout avec Barbara. Au début, j'avais cette mission avec Alain, mais elle ne savait pas que j'étais en mission et elle ne se gênait pas pour draguer Alain, pour lui dessiner des cœurs, pour lui faire des déclarations d'amour à chaque réunion, j'ai trouvé que c'était extrêmement discourtois. C'est vrai que je ne l'ai pas appréciée d'emblée parce qu'elle ne savait pas que nous étions en mission. Si nous avions vraiment été en couple ? On ne se comporte pas comme ça dans la vie.

Avec Alain, les liens se sont distendus avec le temps, pourquoi ?

Oui, parce qu'il m'a déçu. C'est quelqu'un qui cherche à être bien avec tout le monde. Or, dans la vie on ne peut pas être bien avec tout le monde, il faut savoir choisir son camp si j'ose dire. Au final, il a choisi le bon camp puisque je suis éliminée. Mais tout cela n'est pas bien grave puisque je n'ai pas l'intention de revoir Alain dans le futur.



Barbara et Laura pensaient que vous étiez tombée amoureuse d'Alain, qu'en pensez-vous ?

Pas du tout, je n'ai aucun sentiment amoureux pour Alain. Il ne peut pas me convenir parce que c'est quelqu'un qui manque un peu d'éducation, qui s'exprime de manière assez ordinaire, ça ne peut pas être un "sweety" pour moi, puisque c'est comme ça que j'appelle mes compagnons. J'ai toujours eu des compagnons beaucoup plus jeunes que moi et je les appelle mes "sweeties". Alain ne sera pas le prochain, il me faudrait quelqu'un avec un peu plus de classe !



Si vous deviez en élire un, de "sweety" dans la Maison, qui auriez-vous choisi ?

Franchement, aucun ! (rires)



Bryan a décidé de partir, vous comprenez sa décision ?

Non seulement, je le comprends, mais je lui avais conseillé de le faire. Bryan cherchait avant tout la célébrité. Je me suis dit que si j'avais été floutée à la place de Bryan, je serai sortie. Je sais que finalement il n'est pas sortie, mais les autres ne le savent pas. Mais s'il était resté, je craignais que son image s'étiole dans l'esprit du public, c'est pour ça que je considérais qu'il avait pris une décision courageuse, mais surtout une bonne décision. Et pour rebondir sur moi-même, je pense que j'ai fait un très beau parcours et que c'est très bien que je sois sortie ce soir parce que compte tenu des couples qui existent dans la maison, mon image se serait aussi un peu essoufflée auprès du public. Et qu'il vaut mieux désormais que je continue mon aventure et que je porte mon projet. De toute manière, je vais être invitée dans les primes et sur les Debriefs, donc l'aventure continue avec Secret Story !

Est-ce qu'avec le recul, il y a des choses que vous auriez fait différemment ?

Je ne peux pas dire que j'ai des regrets. Je sais que le public m'a peut-être sanctionnée à cause de mon attitude avec Barbara et mon désintérêt pour Alain, mais en fait je me suis montrée moi-même, je suis une femme loyale, mais quand on me déçoit, ça ne pardonne pas et je n'ai pas envie d'avoir une conduite hypocrite, donc j'assume. De même que je me suis nominée, j'assume. Et si j'ai déplu à une certaine catégorie du public, peu importe. Je suis une femme qui vit sans regret, je suis une femme positive.



Et vous n'êtes pas déçue d'être partie à cause d'une clochette ?

Non pas du tout, parce que je suis très orgueilleuse, je n'aurais pas pu servir Barbara. Dans la vie, je me l'interdis, mais en plus servir quelqu'un que je n'apprécie pas ! En me nominant, je pense tout de même avoir prouvé que j'étais une grande joueuse. Je n'ai aucun regret et j'attends avec impatience de voir ce qu'il va se passer pour moi.



Qui voyez-vous remporter Secret Story 11 ?

J'espère voir Jordan gagner. On m'a mise au courant de son secret, c'est un secret magnifique. Il a sauvé une famille de la noyade, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est sans doute le plus beau secret de cette saison. En dehors de ça, c'est quelqu'un de toujours actif, qui amuse tout le monde et qui sait être sympathique, gentil et serviable. Je ne sais pas s'il est réellement conducteur de tramway, mais il me semble qu'il vient d'une famille très modeste et si c'est le cas, je lui souhaite réellement de gagner.



Avez-vous découvert les autres secrets ?

Oui, on m'a dit que Makao a été le garde du corps du président de la République. Je lui avais demandé si son métier n'était pas garde du corps, évidemment, il a été obligé de me dire non. Je lui ai dit qu'un jour, j'aurais peut-être besoin d'un garde du corps, il m'a répondu "pas de problème ma Tanya, pour toi, je le ferai"! (rires) J'aurais un géant de 2m13 !





Pour suivre Tanya - très réactive aux messages - sur les réseaux sociaux :



Facebook : tanya drouginska-artiste

Instagram : @tanyadrouginska

Snapchat : drouginska