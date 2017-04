Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Elle avait annoncé sa grossesse en direct lors d’un prime, et cela avait fait la joie de tous les Habitants de la Maison des Secrets. Aujourd’hui, Fanny s’apprête à accueillir son bébé pour le plus grand bonheur du futur papa.

Souvenez-vous, lors de la dixième saison de Secret Story, une candidate avait annoncé une nouvelle qui avait fait la joie de tous. Pour la première fois en 10 ans, une Habitante de la Maison des Secrets attendait un heureux évènement. Fanny, qui a marqué le programme par sa personnalité attachante et amusante, avait annoncé en direct à tous les Habitants et aux téléspectateurs, qu’elle était enceinte. Un moment historique dans Secret Story, qui avait arraché plusieurs larmes. Mais aujourd’hui, plus heureuse et épanouie que jamais, elle s’affiche sur les réseaux sociaux avec son baby bump et bien sûr, son chéri.

Tout au long de l’aventure, Fanny n’a cessé de prononcer le nom de celui qui partage sa vie : Joao. Et bien, il semblerait que l’amour fou soit toujours au rendez-vous, puisque la future maman a dévoilé sur son compte Instagram, une adorable photo où l’on découvre son joli ventre bien rond et son compagnon. En légende de ce cliché, on peut lire que Fanny en est à son 35ème semaine de grossesse, et que l’accouchement approche à grand pas. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cet évènement continue de toucher ses abonnés, qui n’ont pas hésité à lui adresser de nombreux messages d’amour juste en dessous de sa photo. "Tu es magnifique comme toujours", "Tu seras une maman merveilleuse", ou encore "Vous êtes trop beaux tous les deux" a-t-on pu lire. Vous l’aurez compris, la maman de Secret Story 10 peut compter sur le soutien de sa communauté, ce qui doit certainement lui donner du courage pour la suite.









👪 #35weekspregnant Une publication partagée par F A N N Y R O D R I G U E S (@fannyrodriguesoff) le 5 Avril 2017 à 11h55 PDT

