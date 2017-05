Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Après 9 mois de grossesse, la jeune femme est devenue maman. Il y a quelques heures, elle a dévoilé le prénom de son bébé sur Instagram et a déjà posté des photos.

Fanny a accouché de son premier enfant. C’est sur son compte Instagram que la jolie rousse a fait part de la bonne nouvelle ce jeudi. Elle a publié un cliché d'une main de bébé serrant son index, indiquant ainsi l'arrivée de son petit garçon. Quelques heures après, la jeune femme a posté une nouvelle photo de son bébé dans les bras de son chéri. L’occasion pour l’ancienne candidate de Secret Story de révéler le prénom de son bébé. En légende, elle a écrit : "Bienvenue mon fils, Diego. Je ne sais pas comment vous expliquer ce que je ressens en ce moment. C'est un mélange de très plusieurs émotions. Je regarde "ces deux-là" et mes larmes coulent toutes seules. Je suis tellement heureuse et amoureuse, merci mon dieu," a-t-elle confié très émue. Touchés par ce message, les fans ont largement commenté la publication : "Toutes mes félicitations ma belle", "Bravo à toi ma chérie", "Magnifique photo remplie d’amour et de tendresse", ont-ils écrit.

En septembre dernier, Fanny a étonné les habitants de la maison des secrets et les téléspectateurs en révélant qu'elle attendait un heureux événement. Depuis la fin de l’émission, la jeune femme est retournée au Portugal avec son petit-ami Joao. Au cours des derniers mois, elle a donné régulièrement des nouvelles à ses fans sur les réseaux sociaux. A présent, ces derniers sont impatients de découvrir des photos du petit Diego !