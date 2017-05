Par SB | Ecrit pour TF1 |

Fanny a posté sur Instagram une nouvelle fois d'elle dans laquelle elle apparaît rayonnante, enceinte et toujours aussi sexy.

Elle était l’une des candidates les plus emblématiques de la saison 10 de Secret Story. La jolie Fany a laissé son empreinte dans la Maison des Secrets avec sa joie de vivre, ses expressions alambiquées, son humeur et sa très forte personnalité. Les téléspectateurs se souviendront de ses coups de gueules, ses larmes mais surtout ils se rappelleront de l’annonce de sa grossesse, en plein prime. Depuis sa sortie, la jeune femme tient informé sa fanbase de l’évolution.

Pour Fanny, être enceinte ne signifie pas oublier d’être sexy. Au contraire, la pétillante Portugaise n’hésite pas à se montrer, sur Instagram, en petite tenue et a dévoilé son baby bump qui s’arrondit au fil des mois.



Dans un post, sur son blog, la future maman « assure se sentir belle, sexy et surtout heureuse », peu importe si elle a pris du poids. Elle explique aussi, que dans le passé, elle a toujours eu un rapport très compliquée avec son corps et qu’elle s’est longtemps battue contre son excès de poids, avouant même avoir eu recours à une liposuccion avant d’intégrer la Maison des Secrets. Fanny raconte que pendant sa grossesse, elle a pris 30 kilos. « Mais attention: ce n'est pas que ça me dérange, parce que je peux vous assurer que je traverse la meilleure phase de ma vie », confie la jeune maman.