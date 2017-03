Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ça pousse, ça pousse ! Depuis l'annonce de sa grossesse au mois de septembre dans Secret Story, Fanny affiche un baby bump de plus en plus visible sur les réseaux sociaux ! Il faut dire que la jeune femme accouche dans peu de temps...

"Je ne suis pas toute seule dans cette maison" avoue Fanny lors de la Quotidienne de Secret Story 10 au mois de septembre. C'est avec une grande émotion que la jeune femme a annoncé l’heureuse nouvelle aux Habitants, et par la même occasion au futur papa et grand-papa de ce bébé à venir. Depuis son départ de la Maison des Secrets, le ventre de la future maman s'est arrondi à vue d’œil. Semaine après semaine, la jolie portugaise donne de ses nouvelles via son compte Instagram afin de tenir informés les internautes de l'avancée de sa grossesse.

"Être enceinte, c'est la meilleure sensation au monde! Et le fait de savoir que dans peu de semaines, je vais être Maman, c'est une bénédiction de Dieu! Merci", écrit-elle sur son compte Instagram, en-dessous d'un cliché sur lequel Fanny se tient le ventre. Dans quelques semaines, la jeune femme accueillera son premier petit bébé. Et concernant le prénom de ce dernier, le choix semble déjà être fait. Il y a quelques semaines, elle confiait à Pure People, "il s'appellera San Diego. Et si c'est une fille, là on n'a pas encore décidé. Je veux bien des propositions, j'en ai besoin".

Sachant que la jolie rousse attend un petit garçon comme elle l'a révélé sur son Instagram, on vous laisse deviner le prénom du nouveau-né. Dans quelques semaines, Alexia Mori, candidate de Secret Story donnera elle-aussi, naissance à son premier bébé. On leur souhaite du courage pour la dernière ligne droite de leur grossesse.





