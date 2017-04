Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Cela fait désormais 36 semaines que Fanny est enceinte. 36 semaines au cours desquelles le ventre de la jeune femme n'a fait que grandir à vue d’œil. Alors forcément, les occasions de montrer son baby-bump ne manquent pas... A l'occasion de ce week-end pascal, l'ancienne pensionnaire de la Maison des Secrets a laissé parler sa créativité. Elle a décidé de dessiner sur son ventre rond, un joli lapin de Pâques. Aussitôt, les fans de la jeune femme se sont empressés de commenter le dessin de la jolie rousse. "C'est trop chou ce que tu as fait", "trop mignon le lapinou (sic) sur ton gros bidou de femme enceinte", "c'est adorable ce que tu as fait, le petit lapin va bientôt sortir de sa tanière", écrivent-ils amusés.

Fanny et Alexia Mori : au coude à coude...



Dans la grande famille Secret Story, on demande Fanny et Alexia. Les deux anciennes Habitantes de la Maison des Secrets - qui ne se connaissent pas -, s'apprêtent à donner la vie à leur premier bébé, presque en même temps. Toutes deux enceintes de 36 semaines, elles doivent mettre au monde leur nouveau-né dans le courant du mois de mai. Si la grossesse de Fanny semble bien se passer, il n'en est pas de même pour l'ancienne petite amie de Vincent Queijo. Très active sur son compte Instagram, elle poste des nouvelles de sa grossesse tous les jours. Et la dernière étape de la maternité n'est pas tous les jours facile. "Hier soir grosse rétention d'eau plus de mollet plus de cheville du coup je vous raconte pas mon moral hier soir j'ai chialé 4 fois Dans la journée au moins je sais que c'est pour la bonne cause et ça va partir mais je commence vraiment à plus me supporter", écrit-elle. Courage Alexia, plus qu'une poignée de jours à tenir avant l'arrivée du bébé. Une seule question subsiste : Qui accouchera la première ? Réponse aux prochains posts Instagram !





Feliz Páscoa a todos vocês ♥️ #36weekspregnant Une publication partagée par F A N N Y R O D R I G U E S (@fannyrodriguesoff) le 16 Avril 2017 à 9h31 PDT

É amar-te assim: perdidamente! ❤️ Une publication partagée par F A N N Y R O D R I G U E S (@fannyrodriguesoff) le 17 Avril 2017 à 8h08 PDT