Fanny Rodrigues vient-elle d’être maman ? Si l’ex-candidate de Secret Story 10 n’a pas publié de message annonçant la bonne nouvelle, elle a dévoilé une photo qui sème le doute. Mercredi soir, la jeune femme, qui a également participé à la version portugaise de Secret Story, a mis en ligne un cliché la montrant avec un ballon sur lequel il est inscrit "It’s a boy ! (C’est un garçon ! en VF)".

Une photo prise lors d’un shooting réalisé il y a quelques jours pour fêter sa 37ème semaine de grossesse. Un shooting dont elle avait déjà dévoilé un aperçu il y a quelques jours. Mais pourquoi, quatre jours après cette première photo, Fanny a-t-elle republié un instantané de ce shooting ? Est-ce une manière détournée d’annoncer une bonne nouvelle ou juste une volonté de mettre en lumière un cliché qui lui tient à cœur ? Le mystère plane !

Sa belle déclaration

Sur un petit nuage depuis l’annonce de l'arrivée prochaine d'un bébé dans Secret Story 10, Fanny Rodrigues a publié un joli message d’amour pour sa 37ème semaine de grossesse. En légende des clichés de son shooting photo, elle a ainsi écrit sur son site personnel : "On dit souvent que le temps passe très vite et c’est bien vrai. Encore hier, j’ai su que j'attendais mon petit prince et aujourd'hui, je me retrouve à 37 semaines de grossesse. 37 semaines d’une énorme joie et d’un grand bonheur. 37 semaines, où l'amour a envahi mon corps. 37 semaines, où il n'y a pas eu un jour où je me suis sentie belle!"

"Je me sens anxieuse. J’ai trop envie de le connaître, de le sentir dans mes bras (…) Ma vie, a sans aucun doute changé le 14 Septembre, mais le vrai changement se fera dès que mon fils sera enfin dans nos bras. Je vais enfin sentir ce que ma maman et mon papa sentent : un amour inconditionnel. Viens mon chéri, on attend tous avec impatience. Mais viens surtout avec une santé en fer !", a-t-elle conclu.





