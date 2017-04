Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Fanny a fait partie de l’aventure Secret Story saison 10 en 2016 aux côtés de Marvin, Darko ou encore Julien le grand gagnant du programme. La candidate avait marqué l’aventure par sa personnalité de feu, ses expressions cocasses, mais aussi par l’annonce de sa grossesse en direct. Souvenez-vous, lors d’un prime de Secret Story, présenté par Christophe Beaugrand, Fanny avait annoncé attendre un enfant, ce qui avait arraché quelques larmes au public et aux Habitants de la Maison. Quelques mois plus tard, on la retrouve sur les réseaux sociaux, partageant les instants de sa grossesse avec ses fans.

Aujourd’hui enceinte de 8 mois, Fanny n’hésite plus à poster des clichés de son ventre bien rond, et pour preuve. La future maman s’est révélée sur Instagram, plus sexy que jamais avec son baby bump colorié par du feutre. Et quoi de plus mignon que de dessiner un petit lapin près de son nombril pour souhaiter de Joyeuses Pâques à ses abonnés ? La photo a rencontré un franc succès, et ses abonnés n’ont pas hésité à la couvrir de compliments : « La grossesse te va à merveille. Je suis fière de suivre ton parcours. Tu es très belle et vous formez ton homme et toi un très joli couple ! » a-t-on pu lire. Il ne reste plus que quelques semaines à Fanny avant de mettre au monde son tout premier enfant.













Feliz Páscoa a todos vocês ♥️ #36weekspregnant





É amar-te assim: perdidamente! ❤️

