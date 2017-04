Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Dernièrement, Maeva, figure emblématique de la dixième saison de Secret Story, dévoilait à ses fans sa toute nouvelle passion. Après le Car-Wash, sachez que la candidate et ex de Marvin a décidé de se lancer dans l’équitation, et n’a pas hésité à demander quelques conseils à sa communauté. Mais il semblerait que la jeune femme ait plusieurs cordes à son arc et soit toujours là ou on ne l’attend pas. Sur les réseaux sociaux, l’ennemie jurée de Sarah Lopez dans l’aventure, a dévoilé une photo accompagnée d’une légende plutôt inattendue. Et oui, l’ancienne Habitante de la Maison des Secrets s’est laissée tenter par une citation de Victor Hugo, et c’est assez troublant.

Qu'a-t-elle bien voulu dire ? Ce n’est pas la première fois que des candidats rendus célèbres par le programme, rendent hommage à de grands poètes. Mais aujourd’hui, c’est au tour de la sulfureuse Maeva de s’exprimer sur Instagram avec ces quelques mots prononcés par le célèbre dramaturge français. En effet, celle qui met souvent les femmes à l’honneur sur la Toile, a décidé d’utiliser la photo d’un adorable chaton pour écrire : " La femme a une puissance singulière qui se compose de la réalité de la force et de l'apparence de la faiblesse", extrait de "Post-Scriptum de ma vie" en 1901 par Victor Hugo. On peut donc penser que Maeva, qui a laissé ce message troublant, se retrouve dans ce poème, et fait référence à son passé amoureux.





" La femme a une puissance singulière qui se compose de la réalité de la force et de l'apparence de la faiblesse " #VictorHugo #cat #love #animal Une publication partagée par Maeva Martinez (@maeva.martinezoff) le 6 Avril 2017 à 6h11 PDT

