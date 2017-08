Secret Story 11 : comme les Habitants de la nouvelle saison, découvrez votre mission

Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Plus qu’une poignée de jours et notre patience sera récompensée avec le lancement de la onzième saison de Secret Story. Alors que la Maison s’est transformée en Campus des Secrets, découvrez quelles poches attendent nos Habitants.

Nous ne sommes plus qu’à quelques jours du lancement de la nouvelle saison de Secret Story, qui aura lieu le vendredi 1er septembre dès 23h30 en direct sur TF1. DEVINER, DÉCRYPTER, DÉCODER seront les maîtres mots de cette saison qui s’annonce riche en rebondissements et intrigues. Plus que jamais dans l’aventure Secret Story, il sera donc question de mener l’enquête tel un véritable Sherlock Holmes, en prenant garde à n’omettre aucun détail, mais en veillant toutefois à ne pas tomber dans les facétieux pièges de la Voix. Car comme cette dernière le dit souvent, mieux vaut se méfier des apparences.

Alors que l’impatience bat son comble du côté des futurs Habitants tout comme de celui du public, la Voix a eu envie de nous plonger dans l’univers on ne peut plus mystérieux du Campus des Secrets. Des vidéos seront donc diffusées jusqu’au jour J. Dans cette seconde vidéo, on peut découvrir les mots « muet », « magie » et « miracle » mis en avant. Y-aura-t-il parmi les Habitants du Campus un adepte de la magie blanche ou noire ? Ou faut-il plutôt s’attarder sur la lettre « M » qu’ont en commun ces trois mots ? Que de mystères… Gardez vos sens en éveil, de nouvelles vidéos énigmes arrivent bientôt.