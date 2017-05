Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Chaud devant ! Mélanie Da Cruz a partagé avec ses fans des photos en bikini. De quoi faire grimper le thermomètre de quelques degrés de plus avant l'été...

L'été sera chaud. Sur Instagram, Mélanie Da Cruz a publié des clichés de ses vacances à l'île Maurice. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la jolie blonde attendait de prendre des vacances avec impatience. Au programme : farniente, shooting en bikini et balade sur les plages paradisiaques de l'île. Fraîchement débarquée, la jeune femme a déjà posté trois clichés dont deux en bikini. De quoi réjouir ses 1,3 millions d'abonnés qui suivent les aventures de la jeune femme au jour le jour. Il faut dire que les clichés valent le détour...

Sur son compte Instagram, on retrouve Mélanie vêtue d’un maillot de bain deux pièces de couleur blanche avec des motifs qui lui va à la perfection. Sur un autre, la jeune femme est assise au bord de la piscine. Elle a donc opté pour un maillot de bain deux pièces avec des fleurs multicolores sur le haut. Chanceuse d'être allongée au bord d’une piscine nous diriez-vous ? C’est bien en tout cas ce qu’ont pensé les nombreux fans de Mélanie. "Tu es radieuse, quelle chance tu as, j’aimerais être à tes côtés Mélanie", "Tu es vraiment magnifique, profite bien de ce break pour te ressourcer et revenir à Paris en pleine forme" ou encore "l'île Maurice te va si bien, tu es juste canon, enjoy (sic)", a-t-on pu lire parmi les nombreux commentaires de la photo.







Mon bikini aujourd'hui www.fashionstar.fr 😘 Code MEL10 #holidays #shooting📷 Une publication partagée par Mélanie Da Cruz Pires (@melaniedacruzzoff) le 28 Mai 2017 à 5h14 PDT





Bonne journée 🌞 #summervibes Une publication partagée par Mélanie Da Cruz Pires (@melaniedacruzzoff) le 26 Mai 2017 à 2h05 PDT