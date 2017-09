Secret Story 11 : HOT - Tanya se lâche : "J'ai hâte de caresser ta queue"

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Incorrigible Tanya. Alors qu'elle doit simuler une rupture avec le bel Alain, la panthère de Secret Story 11 décide de jouer avec le feu et signe l'une des phrases les plus cultes jamais entendues dans la Maison des Secrets...

Qui arrêtera Tanya ? Depuis le début de Secret Story 11, la panthère de la maison comme elle aime se faire appeler crée bien des remous dans le Campus des Secrets. En mission faux couple avec Alain, la jeune femme joue le jeu à fond et ne recule devant rien pour tromper les autres Habitants. Drôle, piquante et explosive, la doyenne de la saison 11 a une nouvelle mission de taille cette semaine : elle doit réussir à faire croire aux autres qu'avec le beau gosse, c'est la fin d'une belle histoire. La doyenne profite d'une danse entre Julie et Alain pour critiquer le physique du jeune homme. Elle dit même à Noré qu'elle pourrait être intéressée par lui, ce qui ne plaît pas vraiment à sa femme Kamila qui doit se contenir.

Alors, pour aller encore plus loin dans la provocation, Tanya décide de comparer Jordan à un kangourou, ce qui laisse la place à une punchline des plus délicieuses. "J'ai hâte de caresser ta queue", lâche-t-elle au Ch'ti qui n'en revient pas. Choqué, il ne peut s'empêcher d'éclater de rire, interloqué par ce qu'il vient d'entendre. Après ce phrasé qui restera, à coup sûr, gravé dans les entrailles de la Maison, Tanya propose aux Habitants de l'aider à déménager le lit d'Alain de sa chambre vers le salon. La mission rupture se porte donc à merveille...