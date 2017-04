Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Leila Ben Khalifa a plus d’une corde à son arc. Après avoir été candidate de télé-réalité, mannequin, actrice et chroniqueuse, la gagnante de Secret Story 8 a intégré le Before de l’émission. Très sollicitée par les médias, elle a aussi été choisie pour animer l'émission de mode Fashion Star sur Dubaï One TV. Depuis ses débuts sur la chaîne, elle fait sensation. Pour ce programme, elle porte de sublimes robes de créateurs. Sur Instagram, la belle a posté des clichés de la tenue qu’elle portait lors de la présentation de l’épisode 7. En robe rouge très échancrée, la belle est ultra sexy. En effet, les fans de la jeune femme ont largement commenté les trois photos postées sur le réseau social : "Superbe cette photo", "la plus jolie et passionnée", "Tu es ravissante et très sympathique", écrivent-ils.

Leila a donc beaucoup de succès mais ses projets dans le monde arabe ne s’arrêtent pas là puisqu’elle est aussi l’une des héroïnes de Amir El Leil, une série diffusée au Liban : "J'ai un tournage d'une série pour le monde arabe qui est en stand-by à cause de Secret Story", expliquait-elle il y a un an à Télé Star. "J'ai dû retarder mon passage sur le plateau pour travailler en France. C'est une série d'époque libanaise que j'ai déjà signée." Il y a quelques mois, elle postait une photo avec d’autres actrices de la série sur Instagram.





Red Passion...💃🏻 #fashionstarar🌟 #dubaionetv Une publication partagée par Lbk💋 (@leilabenkhalifaofficial) le 12 Avril 2017 à 12h48 PDT