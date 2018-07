Jade Leboeuf et Steph (Secret Story 8) se sont mariés

Par | Ecrit pour TF1 |

Après Jazz et Laurent qui viennent d’annoncer leur mariage, c’est au tour de Steph, l’ancien candidat de la huitième saison de Secret Story et de Jade Leboeuf, la fille de l’ancien champion du monde 98 Frank Leboeuf, d’annoncer une heureuse nouvelle. Le couple a, en effet, également convolé en justes noces.



Ce sont les deux amoureux qui ont annoncé la très bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. Jade Leboeuf et Stéphane Rodrigues ont même dévoilé quelques clichés de leur mariage sur leur story Instagram respective. Sur ces derniers, on découvre notamment la jeune mariée dans une robe blanche bustier près du corps tandis que son amoureux portait un costume et un nœud papillon noirs. Il y a mois, Jade Leboeuf avait déjà prévenu ses abonnés qu’elle allait passer devant le maire avec son chéri. "Dans un mois nous déclarerons notre amour auprès de la loi et dans un an auprès de nos amis le plus proches et notre famille. Je me languis d'être ta femme," avait-elle ainsi déclaré sur les réseaux sociaux.

En plus du mariage de sa fille, Frank Leboeuf pourrait bien avoir une deuxième raison de se réjouir si l’équipe de France venait à remporter la finale de la Coupe du Monde ce dimanche 15 juillet, 20 ans après le sacre des Bleus, auquel il a contribué.