Jaja dévoile son nouveau corps après ses opérations de chirurgie esthétique

Jaja a définitivement changé de vie. Il y a quelques semaines, le candidat de télé-réalité s’est envolé pour la Tunisie afin de s’offrir le corps de ses rêves. Si le jeune homme de 24 ans a toujours assumé son corps et son "bidou", il a décidé de perdre du poids rapidement et a opté pour la chirurgie esthétique.

Il a subi deux opérations chirurgicales dans un hôpital tunisien : une liposuccion au niveau du cou et une autre localisé sur le ventre. Résultat, moins six kilos sur la balance ! Très fier du chemin parcouru, Jaja s’est empressé de partager sa nouvelle silhouette avec ses fans sur Instagram. "Voilà ! Je suis un nouvel homme plus heureux et épanoui que jamais ! Je laisse ici mon double menton es mon bidon. Déjà moins 6 kg !! #nouvellevie", a-t-il écrit en légende sur le réseau social d’une photo sur laquelle il pose tout sourire.

Nul doute que l’ancien participant de Secret Story 10 est ravi des résultats obtenus après l’opération et compte bien s’affiner encore davantage. "Où est passé mon ventre ?", demande-t-il sur une vidéo où l’on peut voir son ventre plat.









