Secret Story 11 : Du jamais vu ! aucun candidat ne quitte le Campus des secrets

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Le dernier prime de Secret Story 11 a été très agité. Et pour cause, la voix a décidé de se montrer plus joueuse que d’habitude en mettant en place une énorme supercherie. A l'issue d'un prime palpitant, riche en dilemmes et en rebondissements, qui a vu le retour des anciens (Sarah de Secret Story 10 et Vivian de Secret Story 8), un événement inédit s’est produit dans le Campus des secrets. Après avoir été éliminée, une candidate a fait son retour dans la Maison des secrets pour 24h. Il s’agit de Shirley. Un fait totalement inouï puisqu'en onze ans d’émissions, jamais un candidat n’avait eu cette opportunité. Et la voix n’avait jamais réalisé une telle supercherie.

En effet, si Shirley a bel et bien été éliminée de l'aventure ce jeudi soir, elle a intégré la Maison des Secrets comme si de rien n'était et a fait croire à tous que c'est elle que le public a décidé de sauver. De son côté, Barbara, qui a réellement été plébiscitée par le public, a intégré la Tour de contrôle. L’occasion pour la jeune femme d’observer la réaction des autres candidats. Durant 24 heures, elle a pu tout voir, tout savoir et découvrir le vrai visage des Habitants après cette fausse sortie...

