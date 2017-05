Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Il y a des jours plus difficiles que d’autres, et ce n’est pas la candidate emblématique de la saison 8 de Secret Story qui dira le contraire. Il y a quelques jours, Jessica Da Silva a vécu une mésaventure dont elle se serait bien passée, et pour preuve. La jeune maman de Kiyara et épouse de Zack, qui se fait plutôt discrète sur les réseaux sociaux, a confié à sa communauté de fans qu’elle venait de se faire cambrioler. Mais ce n’est pas tout, suite à la réaction de ces derniers, elle n’a pas pu garder son sang froid. La cerise sur le gâteau ? Jessica Da Silva a également dévoilé que les produits dont elle devait faire la promotion sur la Toile avaient également disparus suite au cambriolage.

Très en colère, la jeune femme a souhaité adresser un message à ses collaborateurs afin de leur informer de cette sombre affaire. Seulement voilà, la candidate de la saison 8 aurait reçu de nombreuses remarques de la part de ses abonnés, ce qui lui a fait perdre patiente : « Les coups de pression du genre ça fait deux mois que j'attends les pubs... Merci de vous les garder. Sachez que je ne demande aucune rémunération et que je vous aide avec le coeur. Alors quand je reçois des messages du genre : 'Rembourse ou dépêche de faire les posts', ça me gonfle un peu ! Rares sont ceux qui postent gratuitement et de bon coeur. Alors, vos messages alors que j'ai des choses plus importantes à régler aujourd'hui, gardez-les merci » a-t-elle déclaré sur Instagram. C’est clair, Jessica il ne faut pas la chercher trop longtemps.









Jessica Da Silva, candidate de la saison 8 de Secret Story