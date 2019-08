Jonathan est agacé par Rémi

Jonathan a reproché à Rémi de ne pas être très reconnaissant envers Coralie qui lui a permis de parler une dernière fois à Emilie lors de l'hebdo du 9 octobre 2015.

Au cours de l'hebdo du 9 octobre 2015, La Voix a proposé un choix particulièrement compliqué à Coralie. Elle lui a demandé de choisir entre passer un moment avec sa mère dans le sas ou permettre à Emilie et Rémi de se dire au revoir une dernière fois. Au grand étonnement de tous les habitants de la Maison des Secrets, Coralie a décidé de permettre à Rémi de rejoindre Emilie dans la salle du sursis pour une dernière rencontre.



Lorsque Rémi est revenu de son entrevue avec Emilie, il a tenu à remercier Coralie pour son geste, ajoutant par la suite que la jolie belge aurait cependant dû choisir d'aller voir sa mère dans le sas. Des propos qui ont agacé Jonathan qui n'a pas pu s'empêcher d'intervenir. Le Marseillais a déclaré qu'il était facile pour Rémi de faire de telles déclarations une fois que la rencontre était passée. Par la suite, une fois que Rémi a quitté le salon Jonathan a à nouveau abordé le sujet, déclarant que Rémi n'avait même pas l'air heureux d'avoir pu passer un dernier moment avec Emilie. Mélanie a alors pris la défense de Rémi, tentant d'expliquer les propos du jeune homme. Une chose qui a encore plus agacé Jonathan. Le Marseillais a déclaré que Rémi avait voulu faire comprendre à Coralie que, même si elle lui a permis de voir une dernière fois Emilie, il ne changera pas pour autant d'avis à son sujet. Coralie, très triste, a déclaré qu'elle était bien consciente que son geste n'allait pas faire évoluer sa relation avec Rémi et qu'elle n'aurait plus d'hésitations la prochaine fois qu'un dilemme semblable se présentera à elle.