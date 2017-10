Secret Story 11 : Jordan, fair-play envers Barbara : "Je ne peux pas me permettre de buzzer un secret dévoilé"

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"Comme tu le sais, je pense qu'il y a eu triche", commence Jordan à l'abri des regards indiscrets. Plus tôt dans la journée, le candidat ch'ti a confirmé son buzz envers Barbara, mais, comme pris de remords, il avoue à l'ex de Benjamin ne pas avoir été au bout de la démarche. La raison ? Il y a eu triche puisque la jeune femme en personne lui a révélé l'existence du faux secret qu'elle partage avec Shirley : celui d'être un ancien couple. "J'en ai parlé au confessionnal, en tant que bon joueur, je ne peux pas tricher", confie-t-il à sa copine, qui doit faire semblant d'être dépitée.



Face aux propos de son ami, la jeune femme ne sait que dire, mais surtout que faire. Décontenancée, elle doit se rendre à l'évidence : elle a échoué dans sa mission. "Tu comprends que ça ne me fait pas plaisir, et que je suis un peu déçu de toi d'avoir fait ça. Tu sais que ce n'est pas bien, ce que tu as fait ?", la sermone-t-elle. Et d'ajouter, "tu as fait une boulette. Je comprends que ça t'ennuie de voir arriver Shirley dans la maison, mais c'est le jeu". Pas de bol ! Allez, Barbara. Il te reste deux jours avant que la mission prenne fin. Peut-être parviendra-t-elle à raconter son bobard à quelqu'un d'autre...