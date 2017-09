Secret Story 11 : Julie au cœur de toutes les stratégies

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Depuis quelques jours, Jordan, Julie et Charles travaillent d'arrache-pied pour éviter la nomination. Et Julie s'avère être une véritable stratège !

Vendredi dernier, Julie a fait son entrée dans la Maison des secrets. La Voix a alors donné une mission de taille à la jeune femme ainsi qu’à Charles et Jordan : Faire croire aux autres habitants que des individus se trouvent dans la maison voisine. Si le trio échoue et se fait démasquer, il sera automatiquement nominé. De ce fait, Julie, Jordan et Charles travaillent d'arrache-pied pour éviter la nomination. Pour que leurs camarades ne pensent plus à la mission "deuxième maison", Julie et Charles décident de jouer les "faux couples". Pour les aider dans leur mission, ils peuvent compter sur l'aide de Jordan qui décide de souligner la belle complicité unissant Julie et Charles.

Et la motivation de Julie ne s’arrête pas là. La jeune femme est prête à tout pour protéger son secret. Elle use ainsi de toutes les stratégies possibles. Julie profite d’un moment avec Benoît pour lui parler de Jordan et détourner son attention sur Tanya. Ainsi, elle lui fait croire que cette dernière est liée à la maison voisine et tente de le convaincre qu’elle est la complice de ses habitants Et pour paraître crédible, la jeune femme n'hésite pas à critiquer ouvertement son complice : "Pour moi Jordan, il sert à rien," lâche la jolie brune.

Regardez la séquence dans laquelle Julie élabore sa stratégie :