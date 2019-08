Julie et Jessica doutent d'Aymeric

Julie et Jessica profitent de la présence de Nawel pour en savoir plus sur Leila et les chances de réussite de son couple avec Aymeric. Les deux belles s'interrogent aussi sur la nature des sentiments d'Aymeric. Elles ont la sensation qu'il est moins impliqué que Leila dans leur relation. Nawel a son avis sur la question.

Des questions sur Leila

Nul doute que Nawel se souviendra longtemps de sa venue dans la Maison des secrets! La meilleure amie de Leila, qui a eu l'opportunité de rejoindre les candidats de Secret Story 8 grâce au sacrifice d'Aymeric qui a concédé la moitié de sa cagnotte, a été chaleureusement accueillie par toute la troupe. Si Leila a bien évidemment été celle qui a le plus profité de son amie, les autres n'ont pas manqué également de la solliciter pour lui poser des questions sur ce qu'elle pensait de la relation entre Leila et Aymeric. Julie et Jessica, pas tout à fait convaincues par la sincérité d'Aymeric, n'ont pas hésité à questionner Mawell histoire d'avoir son opinion.



Nawel confiante sur l'avenir du couple

Julie a tout d'abord tenu à savoir quel était le style d'homme que recherchait Leila. "Le genre de mec qui s'éclate, qui croque la vie à pleines dents. Physiquement, comme toutes les femmes, elle aime la beauté extérieure mais ce qui lui importe plus, c'est l'intérieur." répond Nawel. La meilleure amie de Leila consolide le choix de sa copine en ne tarissant pas d'éloge sur Aymeric. "Il a tous les atouts, c'est un mec mignon qui lui a donné beaucoup de soutien. Je les vois bien ensemble, ils sont épanouis, ils sont heureux, c'est le principal" lâche-t-elle. Si Jessica ne remet pas en question l'attirance de Leila pour Aymeric, elle est pour sa part plus suspicieuse quant à l'intérêt de ce dernier pour la belle italienne: "De l'intérieur, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus accrochée que lui ne l'est. On a un peu peur de ça par rapport à Leila. Elle montre davantage que lui ne montre" indique Jessica. Cela n'inquiète pas plus Nawel pour qui la réaction d'Aymeric semble normale: "Un homme ne dévoile pas ses sentiments, il va plutôt le faire avec les gestes." justifie-t-elle.

L'avenir donnera-t-elle raison à la meilleure amie de Leila ? Affaire à suivre !