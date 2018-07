Julie Ricci dévoile le sexe de son bébé sur Instagram !

Il est temps de vous répondre 🤗 C’est un GARÇON 👶🏼🎈 PJ et moi même attendons un fils prévu pour le 1 octobre 🤰 Le 1er janvier 2018 est la date de conception on va s’en souvenir du nouvel an 🎉🤣 Nous sommes très heureux le bébé va bien, Merci à vous pour les messages de soutiens que l’on reçoit de votre part c’est incroyable on vit une histoire merveilleuse qu’on décide de partager avec vous 💛 Merci pour vos jolies messages et votre soutiens 🙏🏼 Nous allons devenir parents 👪 et ainsi former notre petite famille. Une nouvelle vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube Julie Ricci, je réponds a toutes vos questions sur ma grossesse 🤰 Désolé pour les pleurs mais je ne trouvais pas les mots...

A post shared by Julie Ricci (@juliericci_officiel) on Jul 3, 2018 at 10:23am PDT