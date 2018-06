Julie Ricci (Secret Story) enceinte, elle dévoile une vidéo émouvante sur sa grossesse

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Julie Ricci est une maman comblée. Il y a quelques semaines, la jeune femme a annoncé une heureuse nouvelle à ses followers. La jeune femme est enceinte de son premier enfant. Après avoir annoncé sa grossesse, l'ancienne candidate de télé-réalité en a dévoilé plus sur sa grossesse. Elle a posté une échographie sur son compte Instagram. La candidate emblématique de la saison 4 de Secret Story a affiché dans sa story Snapchat les premières photos de ses échographies.

La belle qui est restée discrète pendant plusieurs mois ne se cache plus et dévoile même un moment des plus importants, les premiers coups de son bébé. Ainsi, elle a filmé son ventre rond. "Ca bouge là-dedans", écrit-elle en guise de légende. Avec son chéri, Pierre-Jean Cabrieres, youtubeur sport, Julie s’est envolée pour New-york pour une dernière escapade qu’à deux. A six mois de grossesse, la jolie brune compte bien profiter encore à deux avant l'arrivée de bébé. Une chose est sûre, la brune rayonne de bonheur.