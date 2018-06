Julie Ricci serait-elle enceinte de jumeaux ?

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Ça a été un véritable choc pour les fans lorsque le 1er juin dernier, Julie Ricci annonçait le jour de son anniversaire être enceinte. L’ancienne candidate de Secret Story a en effet publié ce jour-là une vidéo sur sa chaîne Youtube dans laquelle elle dévoilait un ventre déjà bien arrondi. Et pour cause, la jolie brune incendiaire en est déjà à son cinquième mois de grossesse. Mais si on ignore encore si elle attend un garçon ou une fille, Julie Ricci vient de publier une photo sur sa story qui sème le doute… Et si l’ancienne Habitante de la Maison des Secrets attendait des jumeaux ?



Depuis l’annonce de sa grossesse, la jeune femme qui vient de fêter ses 31 ans ne cesse de publier des photos, affichant ainsi fièrement son ventre de femme enceinte. On sait donc que Julie Ricci continue à prendre soin de son corps en maintenant sa routine sportive et des habitudes alimentaires des plus saines. Mais une ultime cliché publié dans le cadre de sa « story » sur Instagram n’aura pas manqué de soulever de nombreuses questions auprès de ses fans. En effet, dans sa story, on découvre une Julie Ricci qui ne cesse de s’extasier devant son ventre et de s’étonner qu’il soit déjà aussi arrondi. « C’est la découverte pour moi de la grossesse, mais bon à cinq mois, est-ce que c’est normal un ventre comme ça, » se demande-t-elle avant d’ajouter : « Il y en a peut-être deux là-dedans… »



Alors Julie Ricci s’étonne-t-elle juste d’avoir un aussi gros ventre ou attend-t-elle vraiment des jumeaux ? Le mystère reste entier…

