Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Depuis la fin du jeu, le grand gagnant de la saison 10 de Secret Story, Julien, a parcouru du chemin. De plus en plus populaire, il a réussi à battre un record d’abonnés sur les réseaux sociaux, et adresse un message d’amour à sa communauté.

En août dernier, le public découvrait pour la première fois Julien, un jeune homme attachant, amusant et prêt à tout pour gagner. Quelques mois plus tard, le candidat se retrouve en finale face à Anaïs, Mélanie et Thomas, et remporte la dixième saison de Secret Story. Depuis, Julien profite de sa notoriété pour briller sur les réseaux sociaux, et a entamé un apprentissage au Cours Florent où il prend des cours de théâtre, afin de poursuivre son rêve, celui de devenir acteur. Mais au-delà de sa passion pour le petit écran, l’ami de Darko est à la tête de nombreux projets. Et toute cette réussite, il la doit à ses fans, et c’est tout naturellement qu’il a eu envie de les remercier sur la Toile.

À l’occasion de ses 250 000 abonnés, un record qu’il vient tout juste d’atteindre, le grand gagnant de Secret Story 10 a dévoilé une adorable photo sur son compte Instagram. On le découvre dans les locaux de TF1, où il anime une capsule en interviewant des célébrités, allongé sur un canapé, et un téléphone old school à la main. En légende de ce cliché, on peut lire "Trop fier de travailler avec le sourire tous les jours, ma vie a changé et c'est grâce à vous". a-t-il déclaré, ajoutant avec un petit coeur jaune. Un message plein de tendresse qui a touché ses fans, qui ont été nombreux à lui avoir répondu : "On est tous avec toi", "De rien Juju on t’aime", ou encore "Toujours au top mon Juju". Vous l’aurez compris, entre Julien et sa communauté, c’est une très belle histoire d’amour.











Trop fier de travailler avec le sourire tous les jours, ma vie a changé et c'est grâce à vous 💛 #250k #lespetitsloups @tf1 Une publication partagée par Julien Geloën (@offjuliengeloen) le 5 Avril 2017 à 8h37 PDT

