Julien Geloen a rencontré Cris Cab

Julien Geloen, le grand gagnant de la saison 10 de Secret Story n’en finit plus de nous surprendre. Le jeune homme vient de faire la rencontre du chanteur Cris Cab.

Julien Geloen est sur tous les fronts. Le jeune homme qui a remporté la saison 10 de Secret Story en 2016 multiplie les projets. Très actif sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, il partage avec ses fans les moments forts de sa carrière et de son quotidien. Et c’est un petit chanceux puisqu’il a eu la chance il y a deux jours de faire la rencontre du chanteur Cris Cab lors d’une interview. Le chanteur le plus en vogue du moment était en effet présent en France pour présenter son nouveau morceau All Of The Girls et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’annonce déjà être un très gros carton.

En légende de cette photo postée sur Instagram, on peut lire : " Cris Cab, un mec bien cool et bourré de talent ". Comme on pouvait s’y attendre, cette photo a suscité de nombreuses réactions de la part des fans de Julien. Ce cliché a même été liké près de 10 000 fois. En plus des compliments sur la beauté des deux chanteurs, de nombreux fans s’interrogent désormais pour savoir quels sont les nouveaux projets de Julien. Le reverrons-nous très bientôt à la télévision ? Tout semble possible pour le jeune homme à qui tout réussi. A votre avis, quelles surprises pourrait-il bien nous réserver ?





Revivez le parcours de Julien