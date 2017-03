Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Le 17 novembre dernier, Julien remportait la grande finale de Secret Story 10. Depuis sa sortie, l’expert en missions secrètes de la Maison ne chôme pas. Désireux de faire fructifier sa victoire et de pouvoir enfin toucher du doigt ses rêves, le jeune Niçois multiplie les projets. Le beau blond a même décidé de quitter le soleil du sud pour s’installer à Paris et ainsi se créer le plus d’opportunités possibles.

D’ailleurs, Julien a déjà commencé à se faire une petite place à la télévision en interviewant des personnalités pour NT1. Mais ce dernier ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. DJ en entrant dans la Maison des Secrets, il avait d’ailleurs montré ses talents à ses camarades en mixant pour eux au cours de l’aventure. Il ne serait donc pas étonnant de le voir percer dans cette voie.

En attendant, Julien continue de fréquenter les soirées parisiennes. Et ce week-end, il a eu la chance de croiser le chemin d’un DJ très connu qui a été classé à quatre reprises dans le top 100 des meilleurs DJ internationaux par DJ Mag. Mais en plus de partager ce talent pour la musique, les deux jeunes hommes ont tous les deux remporté une aventure hors du commun produite par Endemol et TF1…

Vous l’avez reconnu ? Il s’agit bien évidemment de Quentin Mosimann, le vainqueur de la septième saison de la Star Academy. Un parcours exemplaire qui doit sans doute faire rêver Julien. Quentin et lui se sont rencontré dans un club parisien où le DJ franco-suisse devait mixer. Très heureux, Julien a tenu à immortaliser le moment. Résultat : une photo très complice qu'il n’a pas hésité à poster sur son compte Instagram.