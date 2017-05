Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Mélanie Da Cruz (SS9) sexy en bikini, ou encore Martika (La Villa des Coeurs Brisés/Le Bachelor) qui dévoile sa poitrine sur Instagram, oui c’est officiel, nous sommes presque en été. Et avec cette chaleur, nombreux sont ceux qui ne résistent pas à l’appel du maillot de bain et farniente au bord d’une piscine. Mais les deux candidates ne sont pas les seules à susciter de l’interêt sur la Toile grâce à des clichés qui font rêver. Preuve en est avec le grand gagnant de la saison 10 de Secret Story, Julien Geloën, qui a dévoilé une adorable photo sur les réseaux sociaux.

C’est tout sourire, en short et mocassins, le corps déjà bronzé et le teint halé que l’on découvre Julien. Avec l’arrivée de l’été, il était hors de questions pour le gagnant de SS10 de rester dans la capitale française. Le jeune homme, assis paisiblement au bord de la mer turquoise, a préféré retourner sur ses terres natales, la Côte d’Azur, afin de profiter des joies de la plage et du soleil. « De retour dans mon petit paradis #frenchriviera #sun#sea #lespetitsloups » a-t-il légendé. La photo a rencontré un franc succès, puisqu’elle a récolté pas moins de 11 000 " j’aime" en quelques heures. On lui souhaite de belles vacances.









De retour dans mon petit paradis 🌊☀️ #frenchriviera #sun #sea #lespetitsloups Une publication partagée par Julien Geloën (@offjuliengeloen) le 17 Mai 2017 à 8h18 PDT

Découvrez l'interview vérité de Julien, grand vainqueur de la saison 10 de Secret Story