Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

C’était un dimanche en famille pour Alexia Mori. En effet, l’ancienne candidate de Secret Story a passé la journée avec ses proches pour fêter l’anniversaire de son père. Pour l’occasion, la jolie maman a pris la pose au côté de son papa, qui soufflait ses 53 ans, et sa petite sœur. Les nombreux fans d’Alexia ont été touchés par le cliché et ils ont été nombreux à commenter : "Whaou vous êtes superbes", "Beau gosse le Papa", "Vous êtes beaux tous les 3!", "Très jolie photo de famille", "Quelle ressemblance oui c'est dingue ! Vous êtes très beaux ! Tu es une maman resplendissante avec une belle personnalité ! Pleins de bonheur à vous", peut-on lire.



Enceinte de 37 semaines, Alexia continue de tenir au courant ses followers de l’avancée de sa grossesse. Avec toujours autant d’humour et de second degré. Justement, pendant ce week-end familial, la jeune femme a plaisanté sur son état physique. "J'ai sorti les gambettes sans collants ! Non Pas Pour bronzer mais Pour les faire respirer lol histoire qu'elles dégonflent un peu !! Les jambes ça va, mais les pieds mon dieu on dirait des monstres", plaisante-t-elle.

Sur une autre photo, elle se compare même à "une vieille aigrie de la vie", rapport à "un chapeau pourrave" que sa grand-mère qui a donné pour se protéger du soleil. Pour son amoureux, Alexia reste toujours "magnifique" et les fans de la jeune femme se rangent de son côté. "Tu es magnifique Alexia c'est vrai ! Je suis persuadé que beaucoup de femmes souhaiteraient avoir ton physique pendant leur grossesse", "que la grossesse te va bien", écrivent ainsi les followers.