Secret Story 11 : Laura, très fière d'Alain

Cette semaine, Laura est nominée face à Tanya et Noré. C'est la première fois que la brune incendiaire affrontera le Sas. Pourtant, elle aurait pu y échapper. La Maison des Secrets a en effet affronté des nominations exceptionnelles. Ce ne sont pas les Habitants qui ont décidé qui affronterait le vote du public mais des dilemmes de la Voix. Laura s'est ainsi retrouvée nominée d'office lors de l'Hebdo de jeudi dernier car elle a refusé d'envoyer Bryan ou Benoît dans le Sas. Mais sa nomination n'était pas tout à fait entérinée. Et Alain aurait pu tout changé. La Voix a en effet mis le jeune homme face à un autre dilemme : il pouvait sauver Tanya ou Laura de la nomination s'il allait dans le Sas à la place de l'une d'entre elles. Toutefois, Alain a refusé de se sacrifier.



Comment Laura a-t-elle réagi en apprenant la décision d'Alain ? Lui en a-t-elle voulu ? Eh bien pas du tout. Bien au contraire même ! Après l'annonce des nominations définitives par la Voix, Laura prend Alain à part pour lui dire qu'elle soutient sa décision et qu'elle est même fière de lui. Elle sait qu'Alain est dans Secret Story 11 pour jouer, qu'il est entré seul et qu'il repartira seul. Elle lui dit donc qu'il a très bien fait de ne pas se sacrifier pour elle, ou même pour Tanya, et elle le respecte pour cela. Laura avoue même à son camarade que s'il avait choisi de la sauver, elle l'aurait regardé autrement. Et c'est en fait là qu'elle lui en aurait voulu de sa décision. Alors qu'on aurait pu penser que le geste d'Alain – refuser de sauver Laura – aurait pu mettre la jolie brune en colère, il semblerait bien qu'il l'ait au contraire rapproché du bel hidalgo.

Si Laura revient du Sas jeudi après l'Hebdo, une histoire peut-elle naître entre Laura et Alain ?