Laura est-elle vraiment amoureuse d'Alain ?

Par BS | Ecrit pour TF1 |

Elle avait hérité du surnom de la Reine des Neiges, mais il semblerait que Laura a vu la glace fondre ces derniers jours. La cause de cette fonte des glaces et de ce réchauffement ? Alain. Entre les deux, c’était mal parti, mais une complicité et une alchimie ont vite remplacé les accrochages du départ. Aujourd’hui, les deux candidats forment un couple et la supercherie de Laura et Marie a permis une mise au point des sentiments qu’ils éprouvent l’un pour l’autre. Alain a montré qu’il était plus qu’attaché à Laura, quant à la volcanique brune, elle a enfin fait tomber la carapace.

Lors d’une session interview, la jeune femme a répondu aux questions des internautes. L’une des questions portait sur le couple Alain/Laura. Il s’agissait de savoir si la belle avait des sentiments pour le bel hidalgo. Réponse de Laura : elle commence, effectivement, à tomber amoureuse d’Alain. Elle avoue que cela faisait bien longtemps qu’elle n’avait pas connu ce sentiment et elle se s’en prête à aller emménager avec lui après la fin de Secret Story. Alain l’avait évoqué à Barbara, Laura n’est pas contre l’idée. En tout cas, elle veut donner une chance à leur couple à l’extérieur de la Maison des Secrets. C’est beau l’amour !